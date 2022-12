L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha sigut l'encarregat de finalitzar aquest matí de dimecres les trobades online amb alcaldes d'aquest any.

Una de les preguntes més freqüents amb l'alcalde de Roses és sobre la situació del parc eòlic marí previst al Cap de Creus. En aquesta ocasió ha deixat clar la postura del partit que representa, ERC, així com de la resta d'alcaldies afectades per aquest projecte. Ha reconegut que "estem molt preocupats per aquest tema" i ha afegit que "exigim que en cap cas es faci cap transformació del nostre territori sense comptar amb el propi territori, així com exigim que es garanteixi per sobre de tot i en qualsevol circumstància la preservació dels ecosistemes marins protegits, que també són un element indispensable per lluitar contra el canvi climàtic".

