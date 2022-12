L’Ajuntament de Palau-saverdera ha acabat aquest de pagar els 400.000 euros d’indemnització a la qual ha fet front els darrers quatre anys pel litigi del Sun Village. El govern remarca que ha aprovat un pressupost de 2,1 milions lliure lliure de la càrrega dels cent mil euros anuals i això «ha permès disposar d’aquests diners per a altres necessitats», remarquen.

Durant anys es va batallar en un litigi judicial per una llicència mal donada, segons els tribunals, per a la construcció del Sun Village. Finalment es va haver de pagar una indemnització al demandant dels 400.000 euros que aquest any s’ha acabat de pagar.

El pressupost en el capítol d’inversions destina 116.867 euros més que l’any passat, gràcies a l’alliberament de la indemnització. També disposarà de 55.340 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis. La major inversió serà per a la millora de l’espai municipal Can Lluent (81.444 euros). També es repavimentarà un tram del carrer Serra Verdera o es faran millores al camp de futbol.