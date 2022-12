Uns 1.217 quilòmetres per carretera separen les ciutats de Figueres i Pontevedra. Les seves realitats geogràfiques i socials tenen moltes diferències, però, en el fons, les problemàtiques amb tot allò que té a veure amb el canvi climàtic poden arribar a ser semblants. La diferència rau en dues dates, la del 1999, a Pontevedra, i la de 2012, a Figueres. A finals dels anys noranta, va ser quan el concello del municipi gallec va començar a implantar un ambiciós projecte de pacificació del trànsit que avui és posat com a exemple a moltes altres localitats. El 2012 va ser quan l’Ajuntament de Figueres va aprovar el Pla de mobilitat redactat per Manuel Herce, encara pendent d’executar en la seva major part.

En el cas pontevedrenc, el govern de l’alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, es va proposar treure els vehicles del nucli urbà, amb excepcions de circulació coherents que han donat els seus fruits. Les mesures van ser impopulars, en un primer moment, però alguna cosa va fer veure a l’electorat i a la resta de formacions polítiques que el seu projecte no anava desencaminat: fins ara ha acumulat cinc mandats consecutius, sovint sense que la seva candidatura obtingués la majoria en el plenari.

El grup de Treball del Canvi Climàtic de la Iaeden-Salvem l’Empordà s’ha emmirallat en els èxits assolits per la localitat gallega i per això dimarts va presentar en públic, al Cercle Sport, la seva proposta Figueres sense cotxes, defensada per Pep Gou i Anna Albó com a ponents. L’acte va ser introduït per Llorenç Pascua, president de l’entitat, i va comptar amb la participació dels assistents, entre els quals hi havia el regidor d’Urbanisme Xavier Amiel.

Per a la Iaeden «la circulació a Figueres és caòtica i comporta el mal funcionament del transport públic, la pèrdua de milers d’hores de treball i de lleure i uns índexs de contaminació i de fresses preocupants. La dificultat per accedir a la ciutat, tant en vehicle privat com en el deficient transport públic comarcal, estan perjudicant greument tota l’activitat econòmica i especialment el comerç de proximitat».

La seva proposta té com a objectiu «deixar de pensar en els cotxes i dedicar l’espai urbà a les persones», amb restriccions i actuacions urbanístiques que facin possible una mobilitat «absolutament lligada a les necessitats d’actuació davant del canvi climàtic» i que actuïn com a «revulsiu» que «permeti la ciutat sortir del forat i, alhora, respondre als reptes que se li plantegen» amb el canvi climàtic.

«L’estació ha de continuar al centre»

Durant la xerrada informativa organitzada per la Iaeden sobre la proposta Figueres sense cotxes, va sorgir el debat sobre el soterrament o el trasllat de la línia de tren convencional. Pep Gou va insistir en la necessitat de preservar la seva actual ubicació. «L’estació ha de continuar al centre», va dir abans de situar-la com un dels eixos fonamentals per a potenciar el transport públic dins i fora de la ciutat. El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, va recordar que l’Estat té la intenció de fer l’estació intermodal i que aquest fet es reflectirà en el nou POUM.

Pilones a la plataforma del carrer de la Jonquera

L’Ajuntament de Figueres s’ha vist obligat a instal·lar pilones als dos costats del tram del carrer de la Jonquera comprès entre la baixada del carrer Canigó i la plaça d’Isabel II per a millorar la seguretat dels vianants i, molt especialment, la dels alumnes i les famílies de l’escola Cor de Maria. Quan es va dissenyar, en mandats anteriors, plataforma única sense voreres, no es va preveure el problema de mobilitat que ha generat.