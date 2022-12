La Federació Comarcal d’ERC va celebrar, dissabte, una trobada municipalista a Castelló d’Empúries per a preparar les pròximes municipals. L’acte va comptar amb la intervenció del president de l’Executiva Comarcal i alcalde de Castelló, Salvi Güell, així com del diputat provincial, Joan Fàbrega, i de la regidora i candidata castellonina, Anna Massot. Güell ha destacat que «estem treballant per ser útils a cada poble de la comarca. Volem tenir la força per millorar l’Alt Empordà des dels ajuntaments i el Consell Comarcal».

També hi va haver un col·loqui sobre micropobles, per abordar les necessitats de l’àmbit rural, amb l’alcaldessa d’Ordis i diputada, Anna Torrentà, i l’alcalde de Cantallops, Joan Sabartés. També hi va haver una taula rodona amb els alcaldes de Castelló, Figueres, Roses i els portaveus republicans de l’Escala, Llançà i Vilafant.