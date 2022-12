Deu empreses de Roses han obtingut el segell Cuidem Roses, un distintiu impulsat per l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi que reconeix els establiments que adopten mesures per reduir el seu impacte ambiental i que té per objectiu fer més sostenible la destinació. Les empreses que han rebut el segell son: Sodemar, Sa Botigueta, el Tren Turístic, Bim Consultors, Empordàlia, el Port de Roses, l’hotel 1935, Rodas, Salatà i Ciutat de Vacances Montjoi. L’entrega del segell es va fer al Teatre Municipal de Roses el dotze de desembre. I va comptat amb la presència de l’alcalde de Roses, Joan Plana, i del regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens. L’acte va incloure amb una ponència de Judit Díaz, professora de la UdG i experta en sistemes d’indicadors per mesurar la sostenibilitat en destinacions de costa.