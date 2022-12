La compra de can Ros aporta espais de futur per a Portbou

Portbou és un poble encaixat en una vall estreta que fa molt difícil aconseguir sol per a nous equipaments públics i privats. L’Ajuntament acaba de fer un pas endavant important per a revertir aquesta situació amb la compra de diversos immobles i un terreny de l’empresa F. Ros Trias SA, gràcies a la voluntat del seu propietari, Francesc Ros, de facilitar aquesta operació que l’alcalde, Xavi Barranco, considera «històrica, per les conseqüències positives que pot tenir per al nostre poble entre elles les de generar formació professional».

L’empresa estava especialitzada en serveis auxiliars del transport ferroviari, havia arribat a tenir una cinquantena de treballadors, disposava de maquinària per a moviments i treballs de gran tonatge. A grosso modo, l’acord de venda ha permès a l’Ajuntament obtenir dos magatzems equipats, un edifici d’oficines, dos habitatges d’uns dos-cents metres quadrats cadascun i uns terrenys a la muntanya d’unes sis hectàrees de superfície. «Per tot plegat ens podien haver demanat una fortuna, però Francesc Ros ha fet un gran gest cap a Portbou i la compra de tot el conjunt l’hem aconseguida per la quantitat testimonial de cent vint mil euros, molt per sota del seu valor cadastral real», explica Barranco.

La utilitat d’aquests espais tindrà diferents fases. L’Ajuntament vol ubicar-hi la deixalleria municipal i un parc per als Bombers. També cedirà un local a la societat de caçadors, entre altres opcions que estan damunt la taula. Però la projecció de can Ros no acaba aquí. L’alcalde considera que s’acaba d’obrir «una oportunitat d’or per a tota la comarca en l’àmbit docent. Ara disposem d’instal·lacions per a fer una realitat un projecte de formació professional en mecànica i electricitat de maquinària gran, com la que es fa servir en el sector ferroviari i també en els centres logístics de transport per carretera, en ple desenvolupament a diversos municipis de l’Alt Empordà. A Portbou tenim transport públic, tenim aquestes instal·lacions de can Ros que també ens permetrien oferir allotjament, si fos necessari, per a estades de pràctiques i hi ha una necessitat real d’oferir aquesta formació», relata l’alcalde portbouenc.

El projecte tot just és una idea, però Barranco i el seu equip de Govern creuen que «seria un revulsiu per a Portbou i l’estació, ja que permetria generar recursos més enllà del transport de mercaderies».