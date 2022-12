Tres dels trams de carretera més perillosos de Catalunya són a les comarques de Girona. Aquesta és una de les conclusions l'estudi EuroRAP que analitza un any més l’accidentalitat a la xarxa viària catalana.

L'estudi posa focus en els deu trams més perillosos, en el trienni 2019- 2021.

El segon tram més perillós de Catalunya -el primer dels tres gironins- és el que transcórrer per la GI-555. Una via que passa per la comarca de la Selva i també és coneguda com la "segona carretera de la Vergonya" de la província per la sinistralitat que pateix. El tram on hi ha més risc de patir un accident greu o mortal, segons l'EuroRAP és el que va de Sils a Massanes. És a dir des de l'enllaç de les Mallorquines (A-2) fins a Massanes, on es pot enllaçar amb la C-35. Es tracta de 14,2 quilòmetres de carretera i on de mitjana, anual hi ha 3,3 accidents amb morts i ferits greus. Aquí cada dia hi circulen de mitjana 5.123 vehicles. En aquest tram de via, l'informe considera que hi ha un risc "molt alt" de patir un accident greu o mortal. El tram de la carretera GI-555 entre Sils i Massanes ha passat del tercer lloc en l’edició passada al segon amb un risc més alt en l’edició d’enguany.

L'altra via que figura en el top 10 dels trams amb més risc, és la Collada de Toses (N-260). Concretament, el tram amb més sinistralitat i perill és el que va de Puigcerdà a Bellver de Cerdanya. Aquí hi ha de mitjana anual dos accidents de trànsit amb morts i ferits greus. És un tram de via on circulen de mitjana 6.125 vehicles cada dia.

L'altre tram de via gironina on hi ha molt de perill d'accident greu o mort és la C-63. El tram més perillós és el que va des de l'enllaç de la GI-680 a Lloret de Mar i fins a Vidreres, on es condueix cap a la C-35. Són 11,3 quilòmetres on hi ha cada any tres accidents de trànsit amb morts i ferits greus de mitjana anual. En aquests dos últims trams de carretera, l'informe considera que hi ha un risc "alt" de patir un accident greu o mortal. De fet, aquest tram de carretera és objecte d'un pla per minvar la sinistralitat i els Mossos d'Esquadra hi treballen sobre el terreny. També hi ha previstes algunes obres per tal de minimitzar els perills de la via.

Cal recordar que aquest estudi per poder avaluar el risc i la concentració d’accidents per quilòmetres de via, ho va seleccionant aquells trams que compleixen tres requisits: tenen una IMD (intensitat mitjana diària de trànsit) superior a 5.000 vehicles/dia, hi ha hagut almenys un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys, i la seva longitud és superior a quilòmetres km. D’aquest filtratge s’obté una selecció de 196 trams (3.031 km), per on circula el 79% de la mobilitat total i on tenen lloc el 53% dels accidents mortals i greus en carretera de tota Catalunya.

Els 10 trams amb més risc d’accident són vies convencionals de calçada única. La carretera BP-1417 (l’Arrabassada) s'ha tornat a situar com el tram amb un índex de risc més alt de Catalunya, donada l’elevada accidentalitat de motos. En el 88% dels accidents amb morts i ferits greus hi participa com a mínim una motocicleta.

Globalment, els quilòmetres amb risc “alt” o “molt alt” disminueixen un 4% al conjunt de Catalunya. Girona és la demarcació on els quilòmetres baixen més (9 punts) respecte dels tres anys anteriors. Un 12% del total són de risc "molt alt" i un 10% "alt".

Risc "molt baix"

Aquest any, 608 km tenen un risc igual a zero. Per tant, en el 9,5% de la xarxa analitzada per EuroRAP no hi ha hagut cap accident mortal o greu en l’últim trienni.

D'aquests trams, n'hi ha quatre que corresponent a terres gironines. La segona posició del TOP 10 dels trams de menys risc d'accident de Catalunya hi ha la variant de Figueres (N-II). És un tram d'11,6 quilòmetres i on hi circulen de mitjana 15.512 vehicles al dia. L'altre tram amb risc "molt baix" és l'autovia A-26 entre Besalú i Olot. Són prop de 20 quilòmetres de via desdoblada i on cada dia passen més de 13.600 vehicles.

L'altre tram gironí on també el perill és baix és la carretera de la Vergonya, on segons l'EuroRAP, entre Salt i Anglès. Aquesta hi viatgen 10.480 vehicles al dia i és de 13,1 quilòmetres. En aquesta via els últims anys s'hi han fet algunes intervencions, en algun punt, per reduir la sinistralitat.

Finalment, a destacar que per primer cop apareix en aquest llistat la carretera C-253 de Sant Feliu de Guíxols a Palamós. Són 11,2 quilòmetres de via i hi té una intensitat mitjana diària de vehicles, de 9.228.

C-63 amb accidents de camions

L'estudi EuroRAP també analitza els trams amb més accidents de vehicles pesants per quilòmetre. Aquí apareix novament la carretera C-63 en el tram que va de Lloret de Mar fins a Vidreres. Figura com el setè tram de més concentració d'accidents de vehicles de camions de Catalunya.

L'informe també posa en relleu que a la xarxa EuroRAP, el 50% dels accidents greus i mortals de moto es concentren en només l’12,4% de longitud de la xarxa (789 km). Cap dels deu trams en més accidents de moto i ciclomotor pertany a les comarques de Girona. Tots ells, corresponen a la demarcació de Girona.

El RACC i altres clubs europeus membres de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) avaluen cada any amb aquesta metodologia les xarxes viàries de països d’arreu del món. A Catalunya, l’estudi compta amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.