Les cartes dels diferents partits per a les eleccions municipals del maig del 2023 es van posant damunt la taula. L’assemblea de Gent de l’Escala ja ha triat la persona que encapçalarà la seva llista, tot i que encara no ha volgut donar a conèixer el seu nom. El partit ha arribat a un acord amb la CUP per a concórrer conjuntament a les eleccions amb una candidatura unitària que vol millorar la representativitat obtinguda el 2019. A les darreres municipals, Gent de l’Escala va aconseguir un regidor gràcies als 327 vots obtinguts (8,22%) i la CUP es va quedar fora del consistori, ja que només va sumar 168 vots (4,23%).