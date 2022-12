Diuen que tots els camins porten a Roma. Veritat o no, aprofitant els dies de festa de la setmana passada, la meva família i jo hi vàrem arribar per un dels camins que hi porten. Visitar la ciutat eterna –Urbs Aeterna, expressió del poeta llatí Albio Tibulo en el seu llibre Elegías– és una cosa que hem fet força vegades. Ens agrada!

Donar-se un bany de patrimoni històric sempre és enriquidor. Visitar el Parco Archeologico del Colosseo, començant per la Via Sacra, Necrópolis Arcaica... Visitar el Pantheon d’Agripa. Visitar qualsevol racó de Roma ajuda a pensar, a adonar-se de com n’és d’efímer l’home, alhora de com pot ser de gegant la petjada de la seva obra. He conegut poques persones que no els hi agradi. Però encara he conegut menys persones que no els agradi la combinació de la seva inabastable història amb la seva modernitat. Ho han sabut fer bé! La Urbs Aeterna captiva pel seu passat i pel seu present.

A pesar de la distància que ens separa de Roma. A pesar de la distància quantitativa. A pesar de la seva dimensió universal. A pesar que el viatge estava pensat per desconnectar. Una vegada allà, passejant pels carrers i salvant qualsevol comparació, no vaig poder evitar de pensar que a la Comtal Vila de Castelló d’Empúries tenim amagat sota terra, o descuidat, un patrimoni històric ingent que hauríem de posar en valor sense més dilacions. Sense fer-nos més trampes al solitari.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries es transmet la idea de ser dels ajuntaments de la comarca que més inverteix per recuperar patrimoni històric. I és cert que ara mateix s’està duent a terme una excavació al Passeig arqueològic de la muralla medieval del Convent de Sant Domènec, emmarcada en el programa anual de recerca arqueològica del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó. Però no hem d’oblidar que les darreres excavacions en aquesta ubicació daten dels anys noranta del segle passat, cosa que posa de manifest que a aquest ritme no avancem. I no avancem perquè el Departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament és una àrea des-estructurada, sense planificació, mancada d’una direcció especialitzada, que propicia la descoordinació entre les entitats del mateix Ajuntament que hi estan implicades.

Si volguéssim que de tots els camins que porten a Roma alguns portessin a la Comtal Vila de Castelló d’Empúries, entre altres coses, hauríem de posar en valor el nostre patrimoni històric. I això només ho aconseguirem organitzant aquesta àrea en tres oficines ben determinades i ben coordinades: Catalogació, Recuperació i Conservació. Hi ha feina feta. Ara és l’hora d’ampliar l’ambició política.