La majoria de ponts i passeres enlairades d’Empuriabrava daten de l’etapa inicial de la seva construcció durant la segona meitat dels anys seixanta del segle passat. El pas dels temps, el declivi dels materials, l’acció de la salabror de l’aigua marina, la navegació d’embarcacions i, sobretot, el pas constant de vehicles, han acabat deteriorant algunes d’aquestes estructures que són vitals per a garantir la connectivitat entre canals dels diferents sectors de la marina residencial.

Després de mesos d’estudis i de debats polítics en el plenari municipal, l’Ajuntament inicia aquesta setmana l’execució d’una de les obres més urgents i importants, com és la substitució de la plataforma superior del pont del carrer del Migjorn, en el sector Falconera. «Ara començarem preparant tota la gestió dels serveis que passen per la part inferior de la plataforma i, passat Reis, es trauran les bigues per a començar a renovar el pont», explica el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet. L’operatiu obligarà a tallar aquest vial que enllaça l’avinguda de la República amb el sector Salins. «Per això es fa l’obra ara, en plena temporada baixa, per tal que hi hagi la menor afectació possible», afegeix.

El projecte té un pressupost de 280.000 euros i la seva execució ha estat adjudicada a l’empresa Rubau Tarrés. La nova configuració del pont permetrà elevar-lo uns setanta centímetres respecte del nivell actual de l’aigua del canal. Aquest és un dels temes que més s’ha debatut aquests darrers temps a causa de l’augment de nivell del mar que es pot derivar del canvi climàtic. Les empreses nàutiques reclamen que la pujada arribi als altres ponts que l’Ajuntament també preveu renovar en el futur.