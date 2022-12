L’Ajuntament de Roses homenatja al fotògraf Jordi Velasco en el 10è aniversari de la seva mort amb el calendari del 2023. A petició de la seva família, les imatges seleccionades per il·lustrar el calendari mostren la seva faceta com a fotoperiodista cobrint diferents episodis d’emergències, i estan protagonitzades per agents del cos de bombers en acte de servei, amb els quals Velasco mantingué una estreta col·laboració al llarg de la seva carrera fotogràfica.

Per emfatitzar el doble homenatge que vol retre aquest calendari, d’una part envers el fotògraf desaparegut i de l’altra cap als bombers, l’escenari escollit per a la seva presentació va ser ahir el Parc de Bombers de Roses. Aquesta és la segona ocasió en què les instantànies de Jordi Velasco protagonitzen el calendari . El fotògraf rebé l’any 2012 l’encàrrec per il·lustrar el calendari de 2013 i, fruit d’aquell encàrrec, realitzà un ampli recull fotogràfic del litoral rosinc. Va morir el maig d’aquell any en un accident d’avioneta.