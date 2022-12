L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha respost aquest matí totes les preguntes dels lectors en la darrera trobada online de l'any.

Ha explicat perquè hi ha projectes aturats, com funcionen els pressupostos participatius, què suposen les restriccions per sequera determinades pel Govern i per què hi ha senyeres i estelades en les rotondes del municipi, entre d'altres.

Un lector ha preguntat per "les banderes il·legals en terrenys públics". Güell ha assegurat que "no hi ha cap bandera il·legal en cap terreny públic" i ha afegit que "hi ha dos acords de Ple en els que s'insta a l'Ajuntament a col·locar senyeres i estelades a rotondes del municipi. El que les vulgui treure necessitarà una aprovació per Ple".

En aquest enllaç pots llegir totes les preguntes i respostes completes.