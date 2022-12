Les perspectives electorals situen Pere Casellas amb opcions d’arribar a l’alcaldia

El full de ruta per a les eleccions municipals del 2023 ja té marcats els noms dels principals candidats de les formacions que estan presents o ho han estat en el consistori de Figueres aquests darrers mandats. Durant els últims mesos, diverses formacions han dut a terme enquestes per a conèixer l’ambient preelectoral, les tendències de vot i el coneixement que té la ciutadania dels possibles candidats i candidates a l’alcaldia. Com a mínim dues d’aquestes enquestes, de partits diferents, assenyalen la repetició de la victòria electoral de Junts amb un marge important respecte a la resta de formacions, amb Jordi Masquef que repetirà com a alcaldable..

Més enllà d’aquesta constatació, l’anàlisi de la situació política actual fa pensar que la reedició d’un pacte a tres o quatre bandes és possible amb un canvi d’opcions a l’alcaldia, si Agnès Lladó no aconsegueix treure rèdit de la feina feta per l’actual govern.

La CUP va ser la que va llegir amb més marge de temps la necessitat de canviar el rumb que havia planificat per a aquesta legislatura. L’agrupació Guanyem li va reportar un únic regidor, una xifra molt per sota dels tres que havia obtingut el 2015. Ja aleshores van tenir clar que en plena febrada independentista hi havia hagut un transvasament de vots cap a l’opció d’Esquerra, que va pujar de tres a cinc regidors, amb una candidatura ben planificada que va treure rèdit del seu paper a l’oposició. Era una lectura fàcil en un moment clar de convulsió política. La CUP havia acumulat diversos mandats amb bona projecció pública des de l’oposició, però en aquest la seva presència s’ha diluït malgrat formar part del Govern.

Els socialistes, que tornaven a repetir amb Pere Casellas com a cap de llista, van aprofitar el moment electoral del 2019 per fer un salt endavant de tres a quatre regidors, encara lluny de les xifres d’anteriors cicles electorals quan van ostentar l’alcaldia amb Joan Armangué al capdavant.

Canviem Figueres va sumar un miler de vots, una xifra que va dur Xavier Amiel a ser imprescindible per a fer possible el quadripartit actual.

El Partit Popular es va desinflar completament, passant de dos regidors a no tenir-ne cap i deixant fora del plenari a l’aleshores presidenta local, Maria Àngels Olmedo. La formació espanyolista estava dividida i va acabar perdent sis-cents vots entre el 2015 i el 2019. Ara vol reconduir la situació amb Àngela Domènech. Ciutadans va pujar lleugerament en percentatge i va mantenir dos regidors com a únics representants de la dreta constitucional en el plenari. Aquesta circumstància es pot considerar una anomalia electoral figuerenca, si la comparem amb la resta de resultats de les altres convocatòries electorals generals i autonòmiques. La tendència a la desintegració de Cs en l’àmbit estatal obre molts dubtes per a la formació d’Héctor Amelló. La participació de Vox el 2019 amb una candidata que opositiva a jutge va ser testimonial, un fet que tot fa pensar que agafarà un altre aire el 2023.

La divisió de Junts amb la sortida dels tres regidors no adscrits que ara representen Figueres Futur és una de les incògnites que caldrà resoldre per a saber quin impacte té i com acaba reeixint la seva participació en l’agrupació Tots per l’Empordà, present en altres municipis de les dues comarques.

S’acosten cinc mesos apassionants amb els quatre partits més votats el 2019 presentant els mateixos caps de llista, però la situació política general no és la mateixa. Comença el compte enrere.

La clau de volta, el 'sorpasso' socialista a la llista republicana

Agnès Lladó va ser escollida alcaldessa gràcies al pacte d’ERC amb PSC, Guanyem i Canviem. La clau de volta d’una hipotètica reedició del pacte, si Junts guanya però queda lluny de la majoria, estaria en la suma dels partits d’esquerres. Però Casellas sap que bufen vents favorables per a la candidatura socialista i que la reaparició de la CUP pot afectar Esquerra. Aleshores no costa gens veure que, si el PSC avança ERC en nombre de vots, Casellas pot ser el candidat d’un sorpasso en el qual la CUP podria tenir l’última paraula. Tres anys i mig després del pacte, també cal tenir en compte les relacions entre ERC i PSC-PSOE en l'àmbit nacional i estatal. El juny de 2019, la direcció republicana s'oposava a l'acord figuerenc. El juny de 2023 tot és possible.