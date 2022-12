La inauguració de l'Institut de Recerca Glòria Compte va ser la primera part d'una jornada, la del divendres 2 de desembre, on la salut va tenir un fort protagonisme a Figueres. Acabat l'acte a l'hospital, l'activitat es va desplaçar a l'Auditori Caputxins on es va celebrar la jornada «Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l'Alt Empordà» organitzada per la Fundació Salut Empordà. En la primera part de la jornada, Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la FSE, i Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal, van signar el «Compromís per l'impuls de la salut a l'Alt Empordà». L'acord proposa «una sèrie d'accions conjuntes i col·laboratives per fer front als múltiples reptes en salut que planteja la comarca i, de forma compartida, amb el conjunt de poblacions del territori». El text es farà arribar als 68 ajuntaments de la comarca perquè també s'hi adhereixin durant els primers sis mesos de l'any 2023. Els tres van posar sobre la taula «les potencialitats i les amenaces» que té la comarca en relació amb els determinants socials de la salut.

Posteriorment, la jornada va continuar amb les intervencions de Pere Plaja, director del Departament d'Innovació, Recerca i Desenvolupament de la FSE; Oriol Turró, coordinador de l'Institut de Recerca Glòria Compte, i Anna Garriga, degana de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Girona. Finalment, la jornada es va cloure amb una taula rodona integrada per: Enric Pous, metge de família del consultori local de Sant Pere Pescador de l'ABS l'Escala; Helena Cortada, directora de l'Institut Cendrassos de Figueres; Diana Ballart, CEO i cofundadora de la start-up de salut i innovació The Smart Lollipop, i Imma Quintana, directora de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres.