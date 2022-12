Els vins V d'O2, del celler Vinyes d'Olivardots (DO Empordà), i Avi Ton, del celler Eduald Massana Noya (DO Penedès), han rebut la distinció de Vins de Finca Qualificada que atorga la Generalitat, a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Es tracta del màxim reconeixement que pot aconseguir un vi català. Així, a través del V d'O2 la DO Empordà compta per primera vegada amb un representant en aquest grup de vins «insígnia», tal com els qualifica el Departament. Avi Ton, al seu torn, se suma als quatre vins del celler Jean Leon (La Scala, Le Havre, Vinya Gigi i Vinya Palau) que ja disposen de la distinció com a representants de la DO Penedès.

Els responsables d'aquests dos cellers han rebut el diploma de mans de la consellera Teresa Jordà i de la directora de l'Institut Català del Vi (Incavi), Alba Balcells, en un acte que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda al Palau de Pedralbes de Barcelona. Durant l'esdeveniment també s'ha fet entrega dels diplomes als altres dotze vins que ja comptaven amb aquesta distinció. Els vins V d'O2, del celler Vinyes d'Olivardots (DO Empordà), i Avi Ton, del celler Eduald Massana Noya (DO Penedès), han rebut la distinció de Vins de Finca Qualificada que atorga la Generalitat, a través del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Es tracta del màxim reconeixement que pot aconseguir un vi català. Així, a través del V d'O2 la DO Empordà compta per primera vegada amb un representant en aquest grup de vins «insígnia», tal com els qualifica el Departament. Avi Ton, al seu torn, se suma als quatre vins del celler Jean Leon (La Scala, Le Havre, Vinya Gigi i Vinya Palau) que ja disposen de la distinció com a representants de la DO Penedès. Els responsables d'aquests dos cellers han rebut el diploma de mans de la consellera Teresa Jordà i de la directora de l'Institut Català del Vi (Incavi), Alba Balcells, en un acte que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda al Palau de Pedralbes de Barcelona. Durant l'esdeveniment també s'ha fet entrega dels diplomes als altres dotze vins que ja comptaven amb aquesta distinció.