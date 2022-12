L’Ajuntament de Figueres té a punt un radar i panells informatius de velocitat per instal·lar a l’avinguda Salvador Dalí, l’antiga N-II, després que s’hi hagin produït diversos atropellaments de vianants. La mesura es pren al mateix temps que s’acaben de tancar els acords pel traspàs per part de l’Estat d’aquesta via i el carrer Empordà. L’Estat estudia el cost de les millores previstes d’uns nou milions d’euros i demana un conveni a l’Ajuntament abans de signar el traspàs.

Mentre s’espera el traspàs de titularitat de la via, el regidor no adscrit Carles Arbolí ha demanat al govern que es prenguin mesures per reduir el risc d’accidents amb vianants implicats. N’hi ha hagut un parell a l’encreuament amb Gonzalez de Soto amb Fages de Climent, i fa un any entre l’Hotel Ronda i Fages de Climent. Fins i s’han produït víctimes mortals.

El regidor d’Urbanisme Xavier Amiel, ha explicat que està tot a punt i només pendent d’instal·lació. Es tractaria d’un radar de velocitat i els plafons informatius lluminosos que marquen a la velocitat que va el conductor i s’encén en vermell si supera el límit permès. Els plafons se situarien als accessos a la via per recordar que s’ha de circular a un màxim de cinquanta quilòmetres per hora.

La instal·lació depèn del vistiplau de l’Estat que encara és el titular d’aquesta carretera. El canvi de titularitat està pendent des de fa anys. S’ha fer fer-hi un «procés d’humanització», explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, que implica adaptar-la com a via urbana.

L’àrea d’Urbanisme va elaborar un estudi que analitza la via i que xifra en 8,2 milions d’euros les actuacions necessàries abans de fer el traspàs, i 1,2 milions més de millora del ferm de l’N-260 que enllaça amb aquesta.

Conclou que hi ha quatre trams que no compleixen les condicions per poder fer el traspàs perquè no reuneixen les condicions per considerar que és trama urbana. Es tracta dels accessos des de Girona i des de França, al nord. En concret, els que van des de la rotonda del carrer Romaní fins a la de la Font del Xiprer, just a l’entrada sud. Així com el tram que va des de l’avinguda Perpinyà fins al límit municipal, a nord. A la via també s’hi preveu una rotonda.

Conveni amb l’Estat

El regidor de Seguretat que fa uns quinze dies en va parlar amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez qui hauria confirmat que la cessió es produirà al voltant de l’estudi que estarien analitzant. Des del govern central se’ls exigeix la signatura d’un conveni. Per tant, l’Estat exposarà el que creuen que han d’aportar i se signaria el conveni per fer efectiu el traspàs de la titularitat.