El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses han signat un nou conveni de serveis socials que augmenta la inversió en l’atenció primària per millorar el servei.

Es tracta del Contracte Programa 2022-2025, i s’ha fet aprofitant la visita institucional que ha fet aquest divendres la presidenta de l’ens comarcal, Sònia Martínez, al municipi rosinc.

La presidenta ha estat rebuda a l’ajuntament per l’alcalde, Joan Plana, i els regidors del govern municipal, que li han donat la benvinguda. Allà, Martínez ha signat el llibre d’honor, i ha aprofitat per reivindicar la feina del Consell Comarcal, important per molts municipis: “aquesta visita és una oportunitat per explicar la feina que fem per ajudar als municipis a donar serveis a la ciutadania, i per sortir de la capital, d’allà on tenim la seu, i visitar tots els municipis pels quals governem”.

Tot seguit han visitat les instal·lacions d’Acció Social de l’ajuntament, on la presidenta ha pogut conèixer de primera mà els serveis que es presten i quines millores tindrà l’aplicació del conveni signat entre ambdues institucions. Un conveni en què l’Ajuntament de Roses arribarà a aportar més de 200.000€ l’any 2024 i el Consell Comarcal 30.000€ més en comparació amb l’any 2022. Tant la presidenta com l’alcalde han aprofitat la visita per agrair la feina que fan els treballadors de l’àmbit social, i han destacat especialment l’esforç que han fet durant aquests últims anys amb la pandèmia.

En una roda de premsa convocada al final de la visita, la presidenta del Consell Comarcal ha anunciat l’acord per celebrar la propera Trobada Jove d’Estiu 2023 a la Ciutadella de Roses. També ha donat suport a les reivindicacions de Roses pel que fa a la instal·lació dels Parcs Eòlics Marins, com són el consens amb el territori a l’hora de fer algun tipus de transformació, i la màxima protecció de la biodiversitat marina. L’alcalde de Roses, per la seva banda, ha volgut destacar la voluntat del municipi de ser un actiu important a la comarca, i ha agraït a la presidenta el suport institucional en els temes que s’han comentat al llarg de la visita.