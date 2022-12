El pròxim 24 de desembre, just abans de Nadal, els motors que han permès «volar» a milers de professionals i aficionats durant els darrers deu anys al túnel del vent d’Empuriabrava s’apagaran sense cap data prevista perquè tornin a posar-se en funcionament. L’encariment del preu de la llum que complica arribar a final de mes a moltes famílies i posa contra les cordes a nombroses empreses ha estat una càrrega massa pesada per al que semblava un negoci d’èxit. Un breu comunicat, escrit només en anglès, i sense cap mena de declaració pública per part dels seus responsables, ha servit per anunciar que el pròxim 24 de desembre, el Windoor Empuriabrava tanca de manera temporal. Però sense data de retorn. «Voldríem informar que a causa de la crisi d’energia que tot el món està experimentant, hem pres una decisió molt dura: tancar temporalment l’activitat a Empuriabrava fins que el preu de l’electricitat torni a ser assumible de nou».

La decisió dels responsables de l’empresa només afecta al centre d’Empuriabrava i no, en canvi, al túnel del vent que la mateixa firma té a Barcelona (Cornellà de Llobregat), obert set anys més tard que l’altempordanès. El Windoor Barcelona continua obert i admet reserves a llarg termini, mentre que el d’Empuriabrava no permet «comprar» cap vol més enllà del dia 24 de desembre i, en el mateix comunicat a la pàgina web, s’especifica un correu electrònic per consultar els casos concrets de gent que tingués vals per volar o cites per més enllà d’aquesta data. De la mateixa manera, a ben poca distància del túnel del vent, l’Skydive Empuriabrava continua obert i a ple rendiment després de deixar enrere les incerteses de la pandèmia. La presència del reconegut centre internacional de paracaigudisme era un dels motius, segons els seus promotors, perquè ara fa 10 anys es decidís que el túnel del vent s’havia de situar a Empuriabrava. A poca distància, el centre internacional de salts en paracaigudes continua funcionant amb plena normalitat «El túnel és un requisit bàsic, el primer centre de paracaigudisme d’Europa, on es fan 120.000 salts l’any n’ha de tenir un a prop», explicava, l’any 2012, el que va ser el primer director del projecte, Joan Baldrich, qui llavors estimava que «el 30% dels usuaris seran aficionats i el 70% paracaigudistes professionals». De fet, les xifres han anat, més o menys, complint-se i el túnel del vent d’Empuriabrava s’havia consolidat com un referent internacional. La pandèmia va ser una complicació per a la seva viabilitat econòmica, amb la lògica pèrdua d’activitat i d’ingressos, però la gran estocada forta ha estat el preu de la llum. Perquè mentre, al costat, les avionetes que enlairen els paracaigudistes poden continuar volant tot i l’encariment del combustible, l’augment del cost de la llum ha convertit en inviable tenir el túnel del vent en marxa.