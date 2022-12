Amenaces, trets de balins a les portes incivisme de persones que ocupen baixos comercials convertits en vivendes. Són queixes de veïns del sector Oest de Figueres que des de fa dècades pateix diverses problemàtiques. El govern de Figueres estima en més de deu milions la inversió necessària per ordenar els barris del Culubret i Sant Joan i la imlicació de l’administració superior. Inseguretat, frau elèctric, delinquència o ocupacions són temes recurrents.

Incivisme amb una riera plena de bosses d’escombraries i carrers bruts, vivendes en baixos comercials tancats, inseguretat amb un bus que és sovint apedregat, o fogueres al carrer. Són algunes de les situacions que es pateixen als barris. Ho va posar sobre la taula de nou el regidor de Cs Héctor Amelló, al darrer ple, on hi havia la presència de veïns del Culubret, el barri que juntament amb Sant Joan, configuren el sector Oest. A totes aquestes problemàtiques s’hi sumen els talls de llum conseqüència del frau elèctric, el mal estat de la xarxa i les plantacions de marihuana. Però a més, el regidor va exposar que els veïns que es queixen pateixen amenaces, els han disparat trets de balins a les portes de casa, pateixen sorolls a altes hores de la matinada i «estan farts i frustrats perquè no arriben a solucions que no troben un final». «Molts no poden dormir, o no poden fer vida normal perquè es troben portes trencades o trets de veïns perquè hi ha gent que es dedica a fer això amb els veïns que no estan conformes amb la forma de comportament» d’altres.

Durant la sessió es van anar exposant les problemàtiques per part d’Amelló. La darrera l’ocupació com a vivendes de baixos comercials. «Estan tancats, estan ocupats, no reuneixen les condicions amb cèdul·les d’habitabilitat», diu Amelló, a més de teni run gos agressiu i en una de les vivendes fer barbacoes al carrer.

Respecte a això, es va evidenciar una vegada més les dificultats de resoldre les ocupacions. Però l’alcaldessa va explicar que «hi ha a punt un dispositiu a punt d’iniciar-se per portar aquest tipus de revisions i supervisions, i és de disciplina urbanística» perquè el govern està a sobre d’aquesta situació.

Pedres contra l'autobús

Pel que fa a l’autobús, sovint és apedregat al seu pas per un sector dels barris. La darrera vegada va patir el trencament del vidre. Amelló preguntava per què havia deixat de passar pel barri. Però el regidor de Seguretat, Pere Casellas, va explicar que ni ha deixat de passar-hi ni deixarà de fer-ho. Va canviar de ruta un únic dia mentre es reparava i es coordinaven amb la Guàrdia Urbana.

L’estat dels equipaments públics com el mobiliari, la brutícia pels carrers i les bosses que es llancen a la riera van ser una altra problemàtica que es va posar sobre la taula i que no és nova. El govern neteja periòdicament la riera, però tornen aparèixer en setmanes més escombraries.

Obres per evitar talls de llum

Un altre tema que s’arrossega des de fa deu anys són els talls de llum que continuen. En aquest cas, Endesa va anunciar una inversió per donar més potència al barri. Lladó va explicar que les obres han començat. Posava de manifest que «la infraestructura de la companyia no era la que tocava» i que esperen que això resolgui els talls. Es continuarà treballant en els controls de frau elèctric i cultius de marihuana als quals la companyia Endesa culpa des de fa anys de la situació.

Per Lladó, però, malgrat els esforços «cal una intervenció, important, amb molts recursos per part de diferents institucions, i més igual si es diu Generalitat, o es diu Estat, fan falta diners, perquè l’Ajuntament ni ha tingut ni tindrà la capacitat per poder ordenar la zona oest».