L’Escala té, segons l’Idescat, 10.497 habitants. És el quart municipi més poblat de l’Alt Empordà i el 122è de Catalunya. Tot i això, el Departament d’Educació de la Generalitat no s’ha avingut mai a crear cicles formatius per als joves estudiants de la població. Tots ells han d’anar a Figueres, Girona, Roses, Vilafant, Llançà, Castelló d’Empúries, Banyoles o a altres poblacions més llunyanes si volen ampliar la seva formació després de l’ESO.

"Ho hem reclamat amb molta insistència, però fins ara no ens han fet cas", expliquen reiteradament el Govern escalenc.

El plenari municipal va tornar a tractar aquest tema, en la seva darrera sessió, a partir d’una moció presentada per la Fundació dels Oficis, a través de la qual es proposa la posada en marxa d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. La moció va ser aprovada per unanimitat i, segons l’Ajuntament, l’objectiu és que també s’aprovi a altres municipis de l’entorn d’aquest territori que delimita l’Alt i el Baix Empordà i que té en l’Escala el seu principal municipi de referència.

El text també lamenta les mancances evidents del transport públic per a la mobilitat dels alumnes

L’Ajuntament i l’institut El Pedró recorden que ja fa uns anys que reclamen a Educació que autoritzi aquest nou cicle. "L’institut té adscrits al seu centre alumnes provinents de l’Escala, Camallera, Vilaür, Sant Mori, Vilopriu, Saus, Llampaies, Viladamat i Ventalló. Si bé també té alumnes d’ESO, PFI i Batxillerat d’altres poblacions com Albons, Sant Pere Pescador, la Tallada i Verges. Aquests municipis tenen conjuntament uns 19.195 habitants, número molt superior a altres poblacions de la comarca que ja tenen cicles formatius", lamenta el text de la moció, la qual remarca també les mancances de la xarxa de transport públic per facilitar el desplaçament a altres municipis que s’hi tinguin cicles.

Dues guinguetes menys a la platja

El ple municipal ordinari de novembre també va aprovar la proposta de Pla d’Usos de Platges per a la temporada turística de l’any vinent. Una de les principals novetats és que amb la nova concessió de guinguetes de platja, hauran de desaparèixer dues de les sis instal·lacions que hi ha a les platges d’Empúries, ja que Costes considera que aquestes han de tenir la consideració de platges naturals i no urbanes i, per tant, la distància entre les diferents concessions ha de ser més gran. També es va aprovar el reglament i la comissió per a la redacció del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Escala.