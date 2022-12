Diputació de Girona ha instal·lat senyals lluminosos a tres carreteres per prevenir accidents amb fauna salvatge. Concretament, un de les tres s'ha col·locat a la GIV-6217 entre Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador. Les altres dues s'han situat a la GIV-5313 a Canet d'Adri (Gironès) i a la GIV-6502 a Pals (Baix Empordà) ). En aquests trams, explica la Diputació, s'ha registrat "un volum elevat de col·lisions" amb animals salvatges. Sobretot, senglars. Els nous senyals lluminosos s'emmarquen dins un pla pilot amb l'objectiu de reduir els sinistres. A més d'encendre's durant la nit (estan formats per llums led i porten un temporitzador) la Diputació també reduirà la velocitat màxima d'aquestes carreteres a 50 km/h.

Segons subratlla la Diputació "durant la darrera dècada els accidents amb animals salvatges s'han multiplicat a les carreteres gironines, i també a les de la resta del país, com a conseqüència de l'increment exponencial d'aquestes espècies, sobretot de senglars i cabirols". Amb l'objectiu de reduir les xifres d'accidents i millorar la seguretat viària al territori, la Diputació, a través del Servei de Xarxa Viària, ha posat en marxa un pla pilot per reforçar la senyalització nocturna en carreteres de la seva competència.

Ja s'han instal·lat senyals lluminosos en punts concrets de tres vies. Es tracta de la GIV-5313 a Canet d'Adri (Gironès), la GIV-6217 de Torroella de Fluvià a Sant Pere Pescador (Alt Empordà), i la GIV-6502 a la platja de Pals (Baix Empordà). Segons l'informe previ realitzat, aquests eren trams de pas habitual de fauna i s'hi ha detectat un índex d'accidentabilitat més elevat amb animals salvatges.

Aquests cartells LED, molt visibles per als conductors a la nit, funcionen amb un temporitzador d'encesa horària mensual. D'aquesta manera, se'n pot regular el funcionament en funció de l'hora i l'època de l'any en què, tal com s'ha estudiat, hi ha més probabilitat de col·lisions. Com a mesura preventiva, també es limitarà en aquests trams la velocitat màxima a 50 quilòmetres per hora.

"De cop i volta"

"La seguretat a la nostra xarxa viària és prioritària i estem convençuts que aquest pla pilot contribuirà a reduir aquests accidents", explica el diputat de Xarxa Viària, Jordi Xargay. El diputat, que no ha descartat ampliar la mesura a més carreteres, també ha admès que, "a vegades, els sinistres són difícilment evitables, perquè els senglars o qualsevol animal en llibertat de grans dimensions apareixen a la calçada de cop i volta, de forma imprevisible, sobretot de nit".

Instal·lar la senyalització lluminosa a les tres carreteres ha costat 34.122,73 euros (IVA inclòs). Els cartells amb leds complementen aquella altra senyalització habitual que alerta de la presència d'animals salvatges prop de les carreteres. Actualment, en aquest cas, a les comarques gironines hi ha 265 quilòmetres de la xarxa viària de la Diputació senyalitzats.

"Els accidents amb animals salvatges suposen una molt petita proporció dels accidents amb víctimes i habitualment són de poca gravetat, però comporten una mobilització important de recursos, sobretot per als conductors dels vehicles, que han d'assumir els costos de la reparació perquè la legislació els considera la majoria de vegades responsables dels atropellaments", explica la Diputació.