L’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal intenten vendre la Casa Nouvilas pel 38% del cost de compra

El ple ordinari de l’Ajuntament de Figueres ha aprovat, aquest dilluns, el conveni que ha de permetre vendre la Casa Nouvilas del carrer Nou després d’haver rebut l’encomana de gestió per part del Consell Comarcal de l’AltEmpordà, copropietari de l’immoble.

L’acord s’ha aprovat amb els vots favorables del deu regidors del Govern i els cinc de Junts. No adscrits i Ciutadans han votat en contra. El regidor Manel Rodríguez (Junts) ha argumentat, però, que «vendre ara seria un mal negoci» per la seva desvalorització i ha recomanat aguantar la venda per a més endavant. Héctor Amelló (Cs) iCarles Arbolí (No adscrits) també s’han mostrat crítics amb aquesta operació. L’alcaldessa Agnès Lladó ha denunciat que «va ser un mal negoci» per part dels gestors d’aquella època, però ha reconegut que "l'expedient tècnic va ser impecable".

La finca es va comprar el setembre de 2008 pel preu de 3.800.000 euros, dels quals l’Ajuntament de Figueres va pagar 2.600.000€ i va adquirir el 68,42% de la propietat, i el Consell Comarcal va pagar 1.200.000 € i va adquirir el 31,58% restant. En un informe emès per l’arquitecta municipal el passat 20 de setembre, es fa constar que la valoració actualitzada de la Casa Nouvilas és d’1.443.468,69 €. El Govern local ha inclòs una partida de 987.700 € en el capítol d’ingressos del pressupost de 2023 esperant que es faci efectiva la seva venda.

La finca, datada del segle XIX i protegida com a Bé Immoble d’Interès Local (BCIL), va ser adquirida «a fi d’ubicar-hi els serveis socials d’atenció primària d’ambdues administracions». Les dues administracions han arribat a la conclusió que «ni en aquests moments ni en un futur pròxim, es preveu cap utilització d’interès social o públic».

A més a més dels serveis socials, la Casa Nouvilas també va estar damunt la taula per a ubicar-hi el Museu del Circ o traslladar-hi el Museu de l’Empordà. La única utilitat coneguda va ser acollir la Mostra de Flors per Fires.

Convenis urbanístics clau

El ple també ha aprovat inicialment, per unanimitat, els tres convenis urbanístics relacionats amb els recs Susanna i Mal Pas, la Colònia d’Aviació i la Surera Bertran que han de permetre desencallar la tramitació del nou POUM.