Imposen de mitjana una multa cada dos dies per circular pel carril del mig de l’autopista AP-7

L’alliberament dels peatges de les autopistes ha fet incrementar el trànsit de forma exponencial a l’AP-7. Les comarques gironines compten amb un llarg tram d’aquesta via ràpida -des de Fogars de la Selva fins a la Jonquera- i no és estrany veure algun conductor cometent alguna infracció.

Una d’aquestes és la de circular pel carril del mig. Es tracta d’una conducció que pot ser perillosa i també molesta per la resta d’usuaris quan volen avançar els vehicles que van pel carril de la dreta.

questa infracció ha anat en augment arran de l’aixecament dels peatges i els Mossos han imposat 205 sancions a conductors entre gener i octubre per aquest incompliment. Això representa que de mitjana posen una multa cada dos dies, segons les dades facilitades pel Servei Català del Trànsit (SCT). Si s’acaba sancionat, s’han d’abonar 200 euros. La multa no suposa la supressió de punts del permís de conduir i si es paga al moment, l’import es redueix.

El cap dels Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, l’inspector Joan Costa recorda que aquesta infracció ja l’havien detectat i treballat abans de l’aixecament de barreres dels peatges. Però reconeix que l’increment de la mobilitat en aquesta via ha portat nous conductors i per tant, més incompliments d’aquest tipus.

Aquesta infracció està regulada a l’article 31 del Reglament General de Seguretat Viària i com recorda el policia, deixa ben clar que sempre s’ha de circular pel carril de la dreta. Hi ha alguna excepció, destaca l’inspector, com per exemple si s’ha d’abandonar la via per l’esquerra. Però en el cas de Girona no hi ha cap sortida de l’AP-7 on això es produeixi. També es pot circular pel carril mig si s’ha de fer un avançament.

Els Mossos de Trànsit de Girona explica el seu cap, acaben sancionant els casos més extrems. A més, Joan Costa vol deixar clar que pels Mossos primer el que fan és «alertar» i diu que no els «interessa denunciar» sinó que busquen «garantir la seguretat viària i la mobilitat».

Alertar els conductors

Per aquest motiu el que fan d’entrada quan detecten que un vehicle no es mou del carril de mig és col·locar-se «al costat» amb el vehicle policial «i li fem senyals que ha d’anar pel primer». La major part dels usuaris els fan cas, però n’hi ha alguns que no.

En cas de negar-se a moure’s del carril del mig, els Mossos aturen el vehicle i denuncien el conductor. Aquest extrem, segons el cap dels Mossos de Trànsit de Girona, sovint provoca «una circulació molt complicada i el vehicle que va pel mig provoca moltes repercussions per la mobilitat i fins i tot, obliga a fer desplaçaments perillosos pels altres vehicles que han d’avançar».

De fet, la infracció de circular pel carril del mig ha provocat alguns accidents de trànsit, però per sort, recorda Joan Costa han estat de baixa intensitat. Tot i això, recorda el perill de fer aquesta infracció perquè aquests conductors «obliguen als altres a fer maniobres sobtades i s’incrementa el risc d’accident».

Un exemple pràctic d’aquesta conducta que es repeteix sovint a l’autopista és la de veure un conductor que circula a baixa velocitat pel carril del mig - a 80 quilòmetres per hora - i en canvi, un camió va a 90 pel carril de la dreta i després, aquest no pot avançar.

D’altra banda, les dades de l’any 2022 mostren com aquest tipus d’infracció ha anat a l’alça. Això era previsible, apunta l’inspector, ja que és el primer any que hi ha l’autopista totalment alliberada. Aquestes 205 sancions són el nombre més elevat des del 2019. Les dades de Trànsit mostren com l’any passat però ja van patir un increment respecte als anys anteriors. El 2021 se’n van imposar 179 mentre que durant la pandèmia (2020), 78; i el 2019 prepandèmic, 129.

El perfil «dels del mig»

Els usuaris que acaben utilitzant el carril del mig poden ser de diversos tipus però l’inspector Joan Costa apunta que hi hauria almenys quatre perfils de conductors. D’entrada, n’hi ha un que no suposa problemes de mobilitat que és aquell que «circula ràpid, a 140 quilòmetres per hora -sobrepassant el límit permès- i normalment va pel segon o tercer carril». Aquest no molesta la resta d’usuaris però en canvi, hi ha un segon tipus de conductor que «per comoditat» va pel mig quan hauria d’anar pel carril de la dreta. Però, com apunta Costa, «veu que hi ha cotxes i camions que van pel de la dreta a velocitats de 80 a 90 quilòmetres per hora i ell canvi, va a 120 i es va trobant aquests imputs». Aquest en comptes d’anar avançant i retornar al de més a la dreta, va seguint pel mig i per tant, comet una infracció.

Els Mossos de Trànsit també es troben un perfil de conductor que no sap per què va pel carril del mig o el tercer. I finalment, hi ha un usuari de la via que circula «com a norma pel mig perquè així va més descansat i posen la velocitat de creuer» per seguir el seu camí, quan això està prohibit, apunta l’inspector.

Avançar per la dreta

Totes aquestes conductes acaben amb una infracció que els suposa una multa de 200 euros. També hi ha una altra infracció típica a l’autopista, com recorda Joan Costa i que comet molta gent: avançar per la dreta. Està totalment prohibit i també suposa una multa de 200 euros i cap reducció de punts del permís de conduir.