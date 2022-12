El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha demanat al govern municipal que “repensi i rectifiqui” el reglament dels districtes per a donar més pes a les associacions de veïns, ja que, segons Amelló, aquestes "ara veuen com la seva representació ha quedat reduïda i no es correspon en absolut a la capacitat de mobilització i influència que tenen". El regidor considera que minimitzar la presència de les associacions de veïns dins els districtes “reduirà la participació ciutadana i porta als ciutadans la capacitat que fins ara tenien per col·laborar en la construcció i millora de la ciutat”.

Amelló ha afirmat que el reglament de districtes “neix mancat” perquè la representativitat de les associacions veïnals "queda difuminada". “Només demanem que el govern sigui conscient d’aquest error i rectifiqui, a menys que realment no sigui un error i es tracti d’un pla per donar el control absolut al govern municipal i la xarxa d’afins que crearà en els districtes”, ha indicat. És per aquesta raó que insisteix al govern municipal en la rectificació del reglament perquè “és l’única manera que té de demostrar que la creació dels districtes no obeeix a un pla per augmentar el seu poder a costa de menystenir les associacions veïnals”. Per últim, Amelló ha assegurat que Ciutadans treballarà “per donar pes i representativitat a les associacions de veïns” i en aquest sentit ha garantit que si el govern actual no reverteix la situació ell mateix ho revertirà si el maig de 2023 rep la confiança dels veïns de Figueres. “Entenem que menystenir les associacions de veïns és degradar el sistema de representació i dificultar a la població que formi part de les decisions importants de la ciutat i això no ho podem permetre”, ha finalitzat.