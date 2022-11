El Seprona de la Guàrdia Civil han rescatat una guineu que havia quedat atrapada en una bassa artificial d'una granja a tocar els Aiguamolls de l'Empordà. Els agents van rebre l'avís aquest dilluns i s'hi van desplaçar. Quan el van aconseguir treure i el van deixar en llibertat van veure que l'animal estava molt desorientat, exhaust i amb símptomes d'una possible hipotèrmia. Per això, el van traslladar al Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls. Des del Seprona recorden la importància de col·locar escales o altres vies d'escapament a les basses i sèquies privades per permetre que la fauna i les persones que hi puguin caure tingut opcions de sortir-ne.