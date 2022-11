L’Associació Amunt i Crits! Dones Referents Comunitàries va rebre el guardó eWoman a la Igualtat, el premi es va lliurar durant l’esdeveniment eWoman Figueres 2022 celebrat el 22 de novembre a l’auditori dels Caputxins de Figueres.

Habby Jawo, Nadia Sekali i Ikram El Bekkouri dones referents de l’Associació van ser les encarregades de recollir el guardó. L’Associació veu aquest reconeixement com un reforç per continuar treballant per les dones i amb les dones. Habby Jawo, dona referent i encarregada dels tallers de salut, va explicar durant el seu discurs que elles són migrants del continent africà i va destacar que: «Amunt i Crits! som una família i treballem per ajudar a les persones nou vingudes a integrar-se en aquest país».

L’entitat es va constituir com a associació l’any 2020 a Figueres. Ikram El Bekkouri, dona referent i encarregada dels tallers de diversitat cultural, va explicar com treballen. «Hem fet accions en diferents municipis de la comarca on hem pogut recollir totes les inquietuds i necessitats de les dones migrants, i a partir d’aquí fem treball i formació amb aquestes dones i per aquestes dones».

L’Associació treballa amb entitats públiques i privades interessades a millorar l’acollida de les persones migrades.