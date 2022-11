Martí Masferrer deixarà aquest mes de desembre de ser el director gerent de la Fundació Salut Empordà (FSE) per jubilació i li passarà el relleu a Sergi Iglesia, el fins ara director gerent adjunt de l’entitat. Martí Masferrer va comunicar al mes d’abril passat al Patronat de la FSE, el màxim òrgan de govern de la Institució, la voluntat de jubilar-se a finals d’any, per la qual cosa Sergi Iglesia va ser nomenat adjunt a gerència. Des de llavors, ambdós han treballat plegats per a garantir una transició ordenada del càrrec.

Martí Masferrer és llicenciat en Dret per la UB i diplomat en Alta Direcció d’Empreses a ESADE. És el director gerent de la FSE des del 2014. Anteriorment, havia estat conseller delegat de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona, director general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i director general de la Fundació Puigvert. Per la seva banda, Sergi Iglesia es va incorporar a la Fundació l’octubre del 2020, assumint les funcions de responsable de la Secretaria Tècnica i de transformació digital. Al passat mes d’abril, el Patronat el va nomenar director gerent adjunt. Sergi Iglesia és diplomat en Infermeria per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL i llicenciat en Psicopedagogia per la mateixa universitat. És doctor en Ciències Experimentals i Tecnologia per la UVic. Compta amb els màsters de Gestió d’Institucions Sanitàries (UB, 2010), de Promoció de la Salut (UdG, 2013) i de Telemedicina (UOC, 2017). També disposa d’estudis de postgrau en Documentació i Informàtica Sanitàries (1997), Formació en línia (2003) i Màrqueting intern (2006). Pel que fa a la seva trajectòria professional, Sergi Iglesia ha treballat com a infermer a l’Institut Guttman, l’Hospital Germans Trias i l’Hospital Quirónsalud. També ha estat responsable de la Secretaria Tècnica de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i responsable de TIC Salut i Innovació a MC Mutual. Actualment, és professor col·laborador a la UOC i a les Escoles Universitàries Gimbernat.