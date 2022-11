Palau-saverdera ha guanyat un nou accés d’entrada i de sortida del poble des de la carretera GI-610, a l’altura de Mas Isach. L’obra ha estat executada per l’empresa promotora de la urbanització adjacent. El projecte ha permès habilitar un tercer carril central en el vial principal amb espai d’espera que garanteix la seguretat de la gent que hi circula.

Carrers Ciutat i Rosselló

A Palau-saverdera mateix, també s’estan executant, per part de l’Ajuntament, les obres de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló. Els treballs, que van començar a finals de setembre, tenen una durada prevista de cinc mesos.

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, l’actuació prevista al carrer Rosselló preveu fer arribar aquest vial des del carrer Nou fins al carrer Quintans i dotar-lo de les xarxes de serveis. Tot el projecte es va adjudicar a l’empresa Salvador Serra SA per 324.600 €, més 68.166 € que corresponen a l’IVA. L’Ajuntament compta amb una subvenció de 250.000 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i amb una aportació de 91.217,12 € de la Mancomunitat d’Aigües per finançar les actuacions.