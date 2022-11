La plaça de l’Estació de Figueres accentua el paper de «ratera» per a la circulació

«Cal tenir paciència i esperar. No hi ha massa alternativa i ja hi estem acostumats». Així s’expressa Josep Maria Álvarez després de suportar una bona estona d’espera per arribar amb el seu vehicle fins a l’estació de Figueres, la del tren convencional. Acaba de patir, com molta altra gent, l’embús que es produeix des del carrer Sant Llàtzer cada cop que conflueixen l’arribada de trens amb el trànsit d’autobusos que van i venen de l’estació del costat. Sobretot als vespres, en hores punta, quan arriben estudiants i treballadors que han utilitzat la línia R11 procedent de Barcelona i Girona.

L’embús es deu a l’excés de trànsit en aquest punt clau de la ciutat. Una problemàtica històrica que s’agreuja cada cop que s’abaixa la barrera del pas a nivell de l’avinguda Vilallonga. «He d’arribar fins a l’estació perquè recullo la meva filla i una veïna que porten bosses, van carregades i tenim tot el dret del món a anar-hi amb cotxe. Sort hi ha que, quan cal, podem fer servir l’aparcament que van reobrir al costat de l’estació, però la càrrega i descàrrega de persones hauria d’estar més regulada», diu Rosa Serrat.

Els taxistes corroboren que la plaça «és una ratera per la circulació quan arriben trens i passen autobusos al mateix moment», una circumstància que els conductors dels vehicles de transport de viatgers per carretera no poden superar, ja que només tenen el carrer Rubaudonadeu com a via de servei per a entrar i sortir d’aquest nus cabdal del transport a la comarca. Els professionals de les diferents línies pateixen un calvari per a complir els seus horaris en aquestes hores punta.

L’Ajuntament de Figueres ha fet diverses actuacions en aquesta zona per a millorar les condicions dels aparcaments i de la circulació. En anteriors mandats també va ser motiu d’estira-i-arronsa amb l’empresa concessionària de l’estació d’autobusos la possible reobertura del vial paral·lel del carrer Joan Reglà i que continua tancat. L’altre disposa d’una regulació semafòrica que controla l’accés dels vehicles a la plaça de l’Estació.

Per sort, l’obertura del carrer Joan Arderius va permetre descongestionar en part el trànsit i evitar que els vehicles fessin servir la plaça com a giratori per a continuar cap al centre de la ciutat.

Debat obert: Un trasllat més que necessari

El trasllat de l’estació d’autobusos a un altre punt de la ciutat està damunt la taula des de fa anys. La seva ubicació al costat de l’estació de ferrocarril va tenir sentit mentre els vehicles de transport de viatgers podien arribar-hi des de diversos punts, però l’evolució de la ciutat ha acabat encaixant aquesta terminal en un carreró de difícil accés. L’opció d’ubicar-la al costat de l’estació del tren d’alta velocitat de Figueres-Vilafant està damunt la taula. La decisió definitiva ha de quedar marcada en el nou Pla General d’Ordenació Urbana.