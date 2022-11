Hi ha situacions de la vida quotidiana que emanen violència, però que, sovint, no se saben entendre com a tal perquè s’han normalitzat. És el cas d’actituds que es viuen en algunes relacions de parelles. Per «ajudar a identificar-les», el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha editat, amb motiu del 25-N, una llibreta amb una contraportada farcida de frases per reflexionar com ara «trucar a la teva parella cada dos per tres per saber on és violència» o «menystenir una opinió pel sol fet que la digui una dona és violència».

D’aquesta llibreta, que exhibeix el lema de la campanya, Farta de violències masclistes, a la portada, se n’han editat un miler i es repartiran entre els alumnes dels estudis de secundària, batxillerat, cicles formatius, i els dos plans de transició al treball que s’imparteixen a Castelló. La regidora Anna Massot explica que cada any fan accions i que enguany han volgut incidir «en l’alumnat jove perquè ells són el present i el futur» i perquè «s’han fet avenços, però encara queda molta feina per fer». També han tramès una carta al professorat «amb idees i definicions de les diferents tipologies de violència masclista reconegudes per llei per treballar a les tutories». «Tenim clara la violència sexual i física, però n’hi ha moltes més», diu Massot. Aquest mateix divendres, al pati del Palau dels Comtes, coincidint amb la jornada del 25-N, es farà la lectura del manifest institucional i els dos-cents alumnes de 3r d’ESO de Castelló participaran en una xerrada que oferiran representants de l’Oficina de Relacions a la Comunitat dels Mossos d’Esquadra sobre els diferents tipus de violència masclista amb la finalitat de detectar-la i prevenir-la. Tallers, xerrades i defensa personal Alguns municipis de la comarca són molt actius pel 25-N. A Sant Pere Pescador impulsen divendres el taller participatiu L’iceberg de les violències masclistes i Núria Prieto presenta, a les 7 de la tarda a la biblioteca, el llibre Calladeta no ets més maca (Meraki), deu històries reals narrades en primera persona de dones que han patit violència. També divendres a la Jonquera han previst, una hora del conte amb històries que fomentin valors i, l’endemà, se celebrarà el 2n Open Anual de defensa personal per a dones.