Les àrees de Promoció Econòmica i Turisme de Roses impulsen la creació del Premi Àmfora que, a partir d’aquest 2022, l’Ajuntament atorgarà anualment a una persona o empresa del municipi, en reconeixement a la seva trajectòria professional i a l’aportació que la seva feina suposa per a la projecció, desenvolupament o impuls econòmic de Roses. La primera gala de lliurament del premi tindrà lloc el proper 20 de desembre al Teatre Municipal.

L’elecció de la persona o empresa premiada anirà cada any a càrrec de la Comissió del Premi Àmfora, integrada per membres de l’Ajuntament de Roses i de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus. Enguany, la comissió ja ha fet la seva deliberació i tria, que serà anunciada properament.

Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica, destaca que "els premis neixen amb la voluntat de distingir aquells professionals o empreses vinculats a Roses que han destacat en la seva feina i que han esdevingut un referent en el sector gràcies a la seva constància i dedicació". Des de la regidoria de Turisme, Montse Mindan assenyala que "Àmfora també vol reconèixer els valors, la bona voluntat de col·laboració público-privada, l’esforç i l’esperit de superació".

L’àmfora, símbol dels premis en honor als inicis del comerç rosinc

L’elecció de l’àmfora per posar nom i com a imatge gràfica d’aquests premis, respon a la voluntat de rememorar els orígens de la fundació de l’antiga Rhode i el seu paper cabdal com a assentament comercial. D’aquesta manera, l’utensili imprescindible per als grecs fundadors de Roses que comerciaven a tota la mediterrània, es pren com a símbol del comerç, de l’activitat econòmica, dels negocis...

Amb aquest premi el consistori vol complementar la distinció de la Dracma de Plata que s’atorga anualment coincidint amb la Festa Major de la població i que reconeix persones o entitats per les seves aportacions al municipi en els àmbits social, cultural, esportiu o assistencial. Amb el Premi Àmfora, la distinció pren una vessant de caire més econòmic i vol retre homenatge en aquest cas a les iniciatives, dedicació, trajectòria i èxits del teixit empresarial i dels professionals del municipi.