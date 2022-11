Aquest dijous al migdia, Ràdio Llançà entrevista l’Associació Valentes i Acompanyades (ViA) amb motiu del 25-N. Aquesta entitat lluita per erradicar els matrimonis forçats, una classe de violència poc visibilitzada, en què una persona és obligada a casar-se sense haver donat el seu consentiment i ha estat coaccionada físicament, sexualment, emocionalment i psicològicament per la família i el seu entorn.

L’associació ha atès a 57 víctimes des de principi d’any, segons va explicar en la seva compareixença en la Comissió d’Igualtat i Feminismes del Parlament de Catalunya el 14 de novembre passat. Nombre que ha anat en increment en els últims tres anys. El 2020 van atendre 44 casos i el 2021, 53. Des de ViA asseguren que «això és la punta de l’iceberg perquè moltes joves no demanen ajuda, perquè no saben on trobar-la o no s’atreveixen a fer-ho». En aquest sentit, l’entitat aborda aquests temes de manera integral, és a dir, actuen en tres àmbits: prevenció als centres escolars, sensibilització als agents del territori i treball comunitari, que consisteix a treballar amb mares, pares i joves de col·lectius que tenen tendència a reproduir aquesta pràctica. La setmana del 25N a l'Alt Empordà, poble a poble