Ciutadans (Cs) ha anunciat a Figueres que farà un "front comú amb els veïns per a portar les seves reivindicacions a l'Ajuntament". Es refereix a veïns de barris de la ciutat que considera que han estat "oblidats" i que s'ha d'aconseguir que "d'una vegada per sempre, que ser barris perifèrics no els converteixi en barris de segona".

El portaveu del grup, Héctor Amelló, considera que "ha augmentat la inseguretat, la falta de neteja" i "els veïns han vist com el preu dels habitatges ha caigut i augmenten les dificultats per a dur a terme els seus projectes de vida". A l'hora de demanar explicacions, Cs culpa al PSC. Per Amelló, "el vicealcalde els ha relegat de l'agenda política del govern, no hi ha invertit pràcticament en res". “Són barris com la zona oest, Poblenou i Sant Josep, Marca de l’Ham, Horta Capellera i fins i tot l'Eixample, dels quals aquest govern, amb el PSC al capdavant, s'han oblidat”, ha explicat. Des de Ciutadans diuen que defensaran els interessos de tots els barris oblidats sistemàticament amb una campanya, "És l'hora dels barris" per donar suport a les reivindicacions històriques. Héctor Amelló ha afegit que en la darrera dècada els barris han perdut teixit comercial de proximitat al mateix temps que l'Ajuntament deixava d'invertir en infraestructures, modernitzacions, reparacions urgents, han augmentat les ocupacions, els fraus elèctrics i l'incivisme. Amelló ha conclòs que ara “és l'hora dels barris, perquè sense recuperar els barris no es podrà reactivar la ciutat”.