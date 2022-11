El tauler d’escacs per a les pròximes eleccions municipals del 2023 a Figueres continua veient com es mouen les seves fitxes abans de començar la lluita definitiva per al nou govern de la ciutat. Junts, el partit més votat el 2019, amb un 32,53% per cent dels sufragis i el que va aconseguir més regidors electes, vuit sobre vint-i-un del plenari, continua avançant en el procés de confirmar el seu cap de llista, un viatge que no ha resultat fàcil fins ara.

Els militants han hagut d’escollir entre els dos candidats que optaven a encapçalar la seva candidatura. L’actual portaveu municipal i cap de l’oposició, Jordi Masquef Creus, s’ha imposat a l’aspirant, el periodista i excap del gabinet de l’alcaldia de Santi Vila, Josep Puigbert.

Ambdós van superar amb comoditat la recerca del mínim del vint per cent d’avals de la militància i en el moment de la votació, Masquef va passar per davant de Puigbert, sense que la diferència entre ambdós fos molt accentuada. Fonts del partit assenyalen que alguns dels militants van votar per les dues opcions.

La següent paraula l’ha tinguda la Comissió Municipal Territorial, la qual ha donat llum verda a l’opció Masquef. La darrera paraula la tindrà l’assemblea local de militants de Junts per Catalunya, que es reunirà previsiblement a principi de desembre per a donar el seu vistiplau a la candidatura de Jordi Masquef. Des del partit ja sabien que era el candidat més conegut, segons les enquestes que havien fet. Masquef es manté prudent i guarda silenci fins que Junts hagi pres un acord definitiu.

L’elecció com a alcaldable de Junts per Catalunya, si s’acaba ratificant, no haurà estat fàcil, ja que en el moment de l’escissió amb el PDeCAT, Masquef es va mantenir fidel a aquesta formació, però sense perdre les formes ni allunyar-se de l’òrbita de l’altre partit. A més a més, ell preserva la denominació Junts per Figueres, amb la qual va arribar a l’alcaldia quan Marta Felip va deixar el càrrec per entrar en el Govern de la Generalitat.

Durant aquest mandat, Masquef també és diputat d’esports de la Diputació de Girona i vicepresident del patronat de Turisme Costa Brava-Girona, convertint-se en una de les persones de confiança del seu president, Miquel Noguer.

ERC i PSC, amb decisió

Mentrestant, dos dels principals partits que governen en coalició a Figueres, ja fa setmanes que han confirmat la repetició dels seus candidats en les persones de l’actual alcaldessa, Agnès Lladó (ERC) i del vicealcalde, Pere Casellas (PSC). Les respectives candidatures han estat avalades amb actes públics, a Figueres mateix, amb la presència dels principals dirigents del partit, Pere Aragonès, per part republicana, i Salvador Illa, per part socialista.

Els dos socis minoritaris del pacte de govern prenen camins diferents, de moment. Canviem Figueres, representat per Xavier Amiel, encara no ha fet saber si repetirà i la CUP ha deixat enrere l’experiència fallida de Guanyem, que li va fer perdre presència en el plenari i que no li ha donat el rèdit polític que esperava, encara que en públic lloen la feina feta en l’àmbit de l’habitatge per part del regidor José Castellón i el seu assessor. Xavier Colomer i Júlia Bardera encapçalaran la proposta de la CUP amb l’objectiu de recuperar o superar la representativitat perduda.

Ciutadans busca el cos a cos amb el PSC sense trobar resposta

La situació de Ciutadans en l’àmbit estatal és delicada, però, a Figueres, Héctor Amelló fa valer els dos regidors obtinguts el 2019 per a ser present a la vida política municipal. Aquestes darreres setmanes ha manifestat obertament les seves discrepàncies amb el PSC de Pere Casellas, sense que aquest hagi entrat a disputar aquest cos a cos preelectoral. El PP, mentrestant, presenta Maria Àngela Domènech com a alcaldable i VOX ja ha deixat entreveure que tornarà a presentar candidatura a Figueres. El 2019 es va quedar a zero.