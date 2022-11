El disseny i l’arquitectura de les ciutats històricament s’ha fet prioritzant l’economia, establint ràpides connexions i dotant l’espai públic dels elements necessaris per a desenvolupar les activitats econòmiques amb facilitat. Així, és més comú veure amplis espais per a la circulació de vehicles privats, que parcs i jardins; més voreres estretes que places; o més carregadors de vehicles elèctrics que bancs per seure o lavabos públics. El que es coneix com a urbanisme amb perspectiva feminista replanteja aquesta distribució i treballa per a desenvolupar una alternativa que millori l’espai que habitem, prioritzant la vida en comunitat i les cures, per sobre de la competència econòmica.

En aquest sentit, treballa Col·lectiu Punt6, a qui la Generalitat ha encarregat el projecte «Urbanisme, seguretat i gènere» que s’engega a quinze ciutats catalanes i permetrà dotar les administracions d’una eina més que fomenti el replantejament urbanístic de les ciutats, en favor d’una distribució urbana enfocada al benestar de la majoria de la població. Figueres, per les seves característiques, ha estat escollida per participar en aquesta prova pilot que, amb el suport del SIAD, ha comptat amb dues sessions, fetes els dilluns 14 i 21 de novembre. El projecte s’ha dut a terme a través d’unes «Marxes exploratòries». A Figueres, hi han participat dinou dones que, tot i tenir un perfil semblant, són d’un ampli ventall d’edat –la més jove té uns vint anys i la més gran supera els 70– i de barris molt diversos de la ciutat. En la primera trobada es va poder dibuixar un mapa de la ciutat identificant, segons les participants, punts «vermells» i «verds». El Parc Bosc va sortir com un dels punts on hi ha la percepció que de dia es pot considerar «verd», perquè és agradable passejar-hi, i de nit «vermell», per ser molt fosc i amb gran volum de vegetació. L’objectiu de l’estudi és localitzar aquelles accions que millorarien el nostre entorn sense necessitat de fer grans inversions. Tal com indiquen des del SIAD, hi ha actuacions que podrien generar un entorn més confortable «més enllà d’instal·lar més llums i càmeres».