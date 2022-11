El senador gironí del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – EH Bildu, Jordi Martí Deulofeu, ha fet un gest avui a favor de la negociació pressupostària amb la incorporació de diverses esmenes transaccionades de la formació republicana mitjançant les quals, com confirma Deulofeu, “hem aconseguit desencallar projectes molt necessaris i reivindicats per a les ciutats de Girona i Figueres”.

Entre les aportacions assolides fins ara per Esquerra Republicana en aquestes dues ciutats gironines es troben, mig milió d’euros per a l’estudi informatiu per al soterrament dels dos passos a nivell al nucli urbà de Figueres. Com ha afirmat Deulofeu “aquesta reivindicació fa temps que està pendent, és una prioritat per a la millora de la mobilitat i la perillositat de la ciutat”.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, considera que és una bona notícia: “La supressió dels passos de nivell a la ciutat de Figueres és una reivindicació històrica. S'ha de resoldre per seguretat ciutadana i per cohesió social. Cal acabar d'una vegada per totes amb aquesta cicatriu que suposen els passos a nivell al centre de la ciutat. És un nyap que no ens podem permetre com a ciutat del segle XXI".

Pel que fa a la ciutat de Girona, s’ha aconseguit “1 milió d’euros per a completar l’oferta de la Casa de la Cultura de Girona, que porta tancada des de l’any 2013, i que amb aquest acord es possibilitarà la seva la licitació del projecte l’any vinent”, tal i com ha assenyalat Deulofeu.

El senador republicà ha explicat que, de moment, l’anomenada LPGE comença el seu tràmit al Congrés, però que encara queda camí per recórrer des de l’òptica de la negociació durant els pròxims dies, abans no puguem donar per fet un acord definitiu. “Durant aquest procés, serem exigents en la defensa d’allò que creiem que és just per Catalunya, i la gent de les comarques gironines”.

Dijous està prevista la votació de la LPGE al Congrés que continuarà el seu tràmit al Senat durant el mes de desembre, i en el cas de ser incorporades noves esmenes a la cambra alta legislativa, hauran de ser ratificades finalment en una nova sessió plenària al Congrés