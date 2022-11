El ple del mes de novembre de l’Ajuntament de Vilafant ha aprovat un conveni amb l’Ajuntament de Figueres per tal d’acordar la gestió i l'execució conjunta entre els dos ajuntaments de les zones de la seva trama urbana que tenen en comú, el Rec Susanna i el Rec del Mal Pas. Un conveni imprescindible perquè Vilafant pugui aprovar el seu Pla Urbanístic. Aquest conveni permetrà gestionar urbanísticament l’espai que marca el límit entre els dos municipis i que permetrà desencallar el desenvolupament urbanístic d’aquest punt. El conveni estableix un finançament mutu, entre els dos consistoris per poder urbanitzar aquests sectors.

Durant aquesta sessió del mes de novembre, el balanç financer del 2021 del contracte de gestió del pavelló municipal, que va tancar l’any passat amb un dèficit de 7.690,58€. «L’any 2021 encara teníem restriccions a causa de la covid-19, hi havia limitacions d’aforament i encara no s’havia recuperat la normalitat, per això el balanç encara és de dèficit, tot i això, les xifres no són negatives i ja apunten a bones perspectives de futur per aconseguir l’equilibri financer d’aquest servei» ha explicat el regidor d’esports César González durant el ple. El regidor també ha puntualitzat, durant la sessió, que una gestió municipal directe seria inviable per Vilafant perquè suposaria un cost més elevat que les compensacions que s’han pagat a l’empresa concessionària que gestiona l’activitat del pavelló pels desequilibris financers.

El ple també ha acordat una modificació de crèdit de 194.300€ per afrontar aquelles despeses generals que han necessitat augmentar la seva partida a causa d’un imprevist. Es tracta de despeses com per exemple la subvenció per a la gratuïtat del curs d'i3 de la llar d’infants, l’augment de taxes d’escombraries i les quotes de l’abocador comarcal, l’augment de les retribucions dels funcionaris i el personal laboral o la consolidació de les obres de la masia de Palol Sabaldòria.

L’Ajuntament de Vilafant preveu la construcció de voreres als carrers Ciutadella i Migdia per tal d’actualitzar-les i fer-les més accessibles. Unes obres que per tirar-les endavant comptaran amb contribucions especials dels veïns i veïnes d’aquelles finques que no tenen la vorera construïda, tal i com s’ha acordat per unanimitat en aquest ple del mes de novembre.

Un ple ordinari que ha començat amb la incorporació d’un nou regidor, Francesc Gaspar de Junts per Vilafant, que ha pres possessió de la seva acta de regidor a l’inici d’aquesta sessió en substitució de Roser Sendra que el mes de setembre va presentar la seva renúncia.