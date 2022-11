L’Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l’Alt Empordà obren el termini d’inscripció a la tercera edició del Concurs d’Aparadors de Nadal a Figueres del 21 de novembre a l’11 de desembre. L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure el sector comercial de la ciutat durant aquestes dates assenyalades.

En aquesta edició, l’organització ha decidit lliurar sis premis. La primera categoria -Millor Aparador Nadalenc de 2022- distingirà el treball de tres participants amb un premi en metàl·lic de 1.000, 500 i 300 euros per al primer, segon i tercer classificat, respectivament. A més, també rebran una campanya publicitària valorada en 300 euros en el Setmanari de l’Alt Empordà, edició impresa i digital.

La categoria Premi a l’Aparador més Figuerenc guardonarà aquells que utilitzin elements que facin referència a Figueres. Està dotat en 500 euros en metàl·lic i una campanya publicitària per valor de 300. El mateix reconeixement rebran els dos guardons restants: Premi a l’Aparador més Sostenible, que valorarà la utilització de materials naturals i reciclats, que no siguin tòxics i siguin respectuosos amb el medi ambient: i Premi Especial, que valorarà l’enginy dels participants en fer un aparador amb pocs recursos, oberta a les mans més inexpertes i on el més important, és participar.

El jurat estarà integrat per representants de l’organització, el director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, i un de la Cambra de Comerç de Girona. El veredicte es farà públic el 29 de desembre. Les inscripcions s’ha de fer a través del formulari que trobaran a l’edició digital d’Emporda.info, on també es poden consultar les bases íntegres de la convocatòria.

La regidora de Comerç de l’Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, s’ha mostrat molt satisfeta per l’elevada participació aconseguida en les dues edicions anteriors, «malgrat les dificultats de trobar-nos en plena pandèmia» i anima a participar del màxim de comerços possibles a aquesta iniciativa. «Els premis no són només un reconeixement a la feina del sector, sinó també una nova oportunitat per mostrar la vitalitat de Figueres durant una de les èpoques de més activitat comercial i que més visitants atrau», ha explicat.