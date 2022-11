El front de mar de la Costa Brava s’ha convertit en un dels seus principals atractius d’ençà que els ajuntaments i les administracions públiques han apostat per a recuperar els camins de ronda i donar una vida més humana als passejos marítims. En alguns casos, com és el de l’Escala, aquesta aposta s’ha convertit en un model d’èxit que, de tant en tant, convé actualitzar.

Això és el que està fent l’Ajuntament escalenc amb l’execució de l’allargament del passeig d’Empúries des de Sant Martí cap a la desembocadura del Riuet, a tocar el terme del municipi veí de Sant Pere Pescador. Aquesta obra permet «donar continuïtat al passeig que es va crear el 1992 coincidint amb l’arribada de la Flama Olímpica dels Jocs de Barcelona. Aleshores es va actuar entre el pont de rec del Molí i el poble de Sant Martí per substituir la carretera desfasada que hi havia per un espai més amable, molt ben pensat i que s’ha convertit en un pol d’atracció indiscutible, ja que és un dels passejos de vora mar més emblemàtics de la costa catalana», explica l’alcalde Josep Bofill.

Aquesta actuació és el colofó d’altres feines que s’han fet en aquest mateix passeig durant aquest mandat. «Hi hem estat a sobre, des de l’Ajuntament, perquè encara que està molt bé i és molt transitat, també pateix el desgast del pas del temps. Hi hem invertit cap a un milió dos-cents mil euros per refer les tarimes de fusta, les tanques de fusta d’acàcia i altres elements. L’allargament del passeig té un cost d’uns sis-cents mil euros i esperem que el resultat final aporti un nou valor afegit a tot el front de mar de la nostra vila», conclou Bofill.

Les obres es van iniciar el mes de setembre passat i tenen un termini d’execució de sis mesos. El nou tram del passeig mantindrà l’estètica del traçat del 1992, amb paviment rogenc i muret de pedra. L’obra també servirà per actualitzar la part de llevant de les cases del Riuet, la urbanització del qual quedarà per a més endavant, encara que el projecte que ara s’executa ha de millorar els accessos dels veïns a les seves propietats al mateix temps que regularà millor el trànsit de la zona. «Allà hi ha poques entrades de veïns i fa anys que demanen que no accedeixen tants cotxes. Amb aquesta actuació, marcarem molt clarament quina és la zona d’accés per als veïns i es convertirà en una zona de vianants», afegeix l’alcalde.

Una de les prioritats del projecte també és protegir el sistema dunar de sorra i pins d’aquest tram de costa.