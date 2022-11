Fisersa comença aquesta setmana la campanya: Cuida la xarxa de sanejament. Hi ha molt més del que veus. Les accions s’inicien aquest dimarts 15 de novembre i coincidiran amb el Dia Mundial del Sanejament, que se celebra cada 19 de novembre.

L'empresa municipal vol conscienciar sobre la xarxa de sanejament del municipi i combatre "l’error de pensar que allò que no veiem no existeix" recordant que "cada vegada que fem ús del vàter o dels desaigües, per exemple, estem abocant residus al medi ambient".

També als instituts

Amb motiu de la campanya, Fisersa ha dissenyat tòtems divulgatius que ja es poden veure a set espais de Figueres. Entre aquests, hi ha tres instituts de la ciutat: Cendrassos, Narcís Monturiol i Ramon Muntaner. La resta d’espais d’exposició són l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC); l’edifici de l’Ajuntament i, també, el vestíbul i la nau de neteja viària de Fisersa.

Mentre duri la campanya es difondran càpsules informatives sobre el sanejament a les pantalles dels busos urbans. Aquests continguts, així com el desenvolupament de la campanya, també es podran seguir a les xarxes socials de Fisersa.

📌El 19 de novembre és #ElDiaMundialdelSanejament. 🚽



🔎Hem instal·lat tòtems divulgatius sobre el sanejament. Els trobareu exposats a 7 espais de #Figueres.

👇

@inscendrassos @iesrm_net

@ins_monturiol

OMAC

Ajuntament

Vestíbul de FISERSA

Nau de neteja viària de FISERSA pic.twitter.com/rx2iUI0ADL — FISERSA (@fisersa) 17 de noviembre de 2022

L'EDAR i les xifres

La xarxa de sanejament de la ciutat de Figueres representa uns 120 quilòmetres de canonades de clavegueram. Les aigües residuals arriben a l’Estació Depuradora (EDAR) i allà se sotmeten a processos mecànics i biològics per retornar al medi ambient amb unes condicions adequades.

A l’EDAR es depuren, cada any, 5 milions de metres cúbics d’aigües residuals. Prèviament, i també en xifres anuals, es retiren uns 170.000 quilos de residus que han arribat a la planta i que obliguen a fer un tractament previ al procés biològic. Això té un cost de 70.000 euros a l’any. Entre aquests elements evitables hi ha les tovalloletes, que no s’han d’abocar mai a la xarxa. Fer-ho pot comportar problemes a comunitats d’habitatges, canonades i avaries a les plantes de tractament sense parlar dels efectes negatius sobre el medi natural.