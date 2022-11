Descobreixen a Llers quatre polissons amagats en un camió que venia d'Itàlia

Nou episodi d'arribada de migrants ocults en camions a les comarques gironines.

La descoberta va produir-se el dijous 10 de novembre a Llers. El tràiler procedia d'una població del nord d'Itàlia (Galliate) i és aquí, segons va explicar un dels polissons a la policia, que ja varen accedir al tràiler. Tot i això, el xofer en cap cas es va adonar de la seva presència fins a arribar a Espanya. Abans d'arribar a terres gironines, va fer dues parades: una a la frontera italiana-francesa, a Ventimiglia -on va passar nou hores i on solen entrar els migrants- i l'última, a Montpeller.

No va ser fins que es va aturar a una benzinera d'Hostalets de Llers que està situada a pocs metres de l'N-II que va adonar-se que portava quelcom més a la càrrega que havia de deixar a Espanya. Va sentir crits i gent parlant. Arran d'això, cap al migdia va alertar el telèfon d'emergències 112 i s'hi van personar els Mossos d'Esquadra.

Els agents van obrir la zona del semiremolc i en van sortir quatre homes. Es trobaven en bon estat de salut i els Mossos van procedir a contactar amb la Policia Nacional i fer les gestions corresponents perquè se'ls traslladessin a la comissaria del CNP a la Jonquera.

A banda, els policies van observar que hi havia un punt del semiremolc que tenia el cablejat que l'envolta tallat i que s'aguantava per un filferro. Zona per on els polissons podrien haver accedit a l'interior del camió.

La Policia Nacional va atendre els migrants a la comissaria de la Jonquera. D'entrada, els policies els van agafar les empremtes i van comprovar que mai havien estat fitxats a Espanya. Després se'ls va identificar. Només un d'ells duia un passaport. Es tracta d'un home de 46 anys, natural de Burkina Faso. La resta d'homes, d'entre 22 i 26 anys, no tenien documents però van manifestar ser de Pakistan (2) i un d'ells, de Burundi. Un cop comprovat que mai havien estat a Espanya, se'ls va aplicar el conveni de readmissió amb França, on se’ls va retornar.

Volien anar a França

Els casos de migrants arribats ocults a les comarques de Girona en camions segueixen incrementant-se enguany. Ja hi ha hagut 50 persones que han arribat d'aquesta forma clandestina a les comarques gironines. En aquest cas, els polissons van explicar que el seu destí final era França.

Això és el que sol ocórrer en molts casos, molts dels migrants ocults esperen acabar al país gal però quan entren a Espanya i es troben en territori gironí, sovint són ells mateixos que fan sorolls i donen senyals d’alerta perquè s’adonen que han travessat la frontera, perquè el telèfon mòbil que porten els indica que han entrat a Espanya.

Aquesta pràctica d’anar en camions fa pensar a la policia que hi ha una màfia al darrere i en algun cas, els mateixos migrants han reconegut haver pagat a algú. No obstant això, la majoria de vegades diuen que han accedit a l’interior del camió sense ajuda de ningú i que el xofer no en tenia cap constància.