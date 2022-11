Juntament amb Jaume Mach forma part del grup municipal de la CUP en el govern amb ERC a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. És graduat superior en Cinema i Audiovisuals i agent ambiental del Centre de Control de Mosquits. Sostenibilitat i Pagesia són, en un context d’emergència climàtica, segurament els àmbits més importants en qualsevol govern a 2022. Des del món local, les competències en aquests àmbits són limitades, i sovint es depèn de polítiques i finançament d’altres administracions, però en tot cas, sí que es juga un paper en la consciència ciutadana. El regidor de la CUP, Joan Basí, té competència en els àmbits de Sostenibilitat, Medi Ambient, Platges, Pagesia, Món Rural.

Quines iniciatives han impulsat des de l’àmbit de la sostenibilitat?

Hi ha el projecte de l’estany de la Vila, que per la Covid no es podrà executar en aquesta legislatura, però sí que ens agradaria deixar avançada la redacció del projecte. Serà una zona inundable, a la zona dels horts, que volem treballar de manera participativa. És un pol d’atracció d’un turisme desestacionalitzat, de visitants dels Aiguamolls que valoren la natura i que després poden seguir la visita cultural a Castelló i dels serveis d’Empuriabrava. Una manera d’acostar els aiguamolls a Castelló. A més, vam fer un pla d’alineament de les polítiques locals amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides) i una formació dels tècnics i càrrecs polítics. I per últim, en mobilitat sostenible, s’han mantingut carrils bici i vies verdes i s’han fet polítiques per donar prioritat als vianants.

I en transició energètica?

Hem impulsat assessories energètiques personalitzades, tant per a la mobilitat sostenible com l’energia i l’estalvi energètic. A principis de l’any passat vam fer una sèrie de xerrades, i vam organitzar assessories individualitzades, en què el ciutadà podia demanar informació en aspectes com instal·lació de plaques, mobilitat elèctrica, estalvi... Per plaques solars també tenim bonificacions dels impostos.

Castelló va ser una de les grans capitals agrícoles de la zona. Quins són els reptes de la pagesia d’avui al municipi?

Imagino que tota la pagesia és conscient que els recursos de l’aigua cada vegada són més escassos, i saben, per tant, que s’ha de gestionar. Donem ple suport a la pagesia, que ens dona la sobirania alimentària, i això cal no oblidar-ho. És un ofici on cada cop costa més guanyar-se la vida, sobretot a les petites explotacions. Nosaltres no tenim competència en agricultura, però donem suport a la cooperativa i ajudem en les seves demandes. Estem a favor de la conversió a una agricultura més sostenible, de reducció d’ús dels productes fitosanitaris sintètics; un canvi que ja s’està fent.

Hi ha iniciatives per promoure la sobirania alimentària?

La sobirania ens vindrà de la pagesia i això cal no oblidar-ho. I hi donem el suport que podem. Pel que fa al producte d’aquí intentem posar-lo en valor: hi ha restaurants que el posen a la carta i el venen com a producte de proximitat, però entenc que ha de sortir de la ciutadania demanar aquest producte. Com a Ajuntament hi donem suport, però no podem fer-hi més, perquè depèn de l’oferta i la demanda: són productes més cars.

S’han impulsat també els horts ecològics des d’una altra regidoria. Hi heu col·laborat? La iniciativa està donant resultats?

Estem molt contents amb aquest projecte. Són horts ecològics que a més, tenen un component social molt important, de fet s’han fet des de Benestar Social. Hi hem col·laborat perquè hi ha un component de sobirania alimentària: són ciutadans que generen aliment per a les seves llars, de manera sostenible i amb un ús efectiu de compostadors. És una iniciativa que té molt de recorregut i és extrapolable a altres zones.

Quines iniciatives heu impulsat des de la CUP?

Ens sentim partícips de tota l’acció de govern, en temes com mantenir i destinar tots els recursos que es destinen a Serveis Socials. Des de Joventut, rendiment de comptes i transparències s’ha fet també molta feina. Cal tenir en compte, però, la correlació de forces, i el pressupost es destina envers les necessitats de cada àrea. No veiem malament la gestió que s’ha fet, i en tot cas, si alguna cosa ens sembla malament, ja se n’ha parlat.

Un dels anuncis de l’equip de govern va ser el que tindrien l’agenda de cada membre del govern disponible com a mesura de transparència. No obstant això, ara mateix les agendes estan buides. Per què no estan accessibles?

La veritat és que no ho sé, perquè no és directament la meva àrea. Sí que sé que era poc àgil, algunes reunions eren internes, i es va intentar canviar… però no sé dir-te per què no està accessible. En tot cas dins de la importància de la transparència que ara comentàvem, considerant que és un compromís, hi hauria de ser.

Com ha estat la relació amb ERC?

Per l’assemblea entrar al govern no era la posició més fàcil, i entenem que va ser una posició valenta. La relació de forces, en tot cas, estava clara, ja que som dos regidors de la CUP i set d’ERC, però entenem que en tot cas hem sabut fer valer els nostres ideals d’esquerres i que les polítiques s’hi alineïn.