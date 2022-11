Gael Rodríguez, candidat a l’alcaldia de Portbou, es va reunir divendres passat amb la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per plantejar els reptes i projectes de futur que afecten el municipi. Rodríguez, que va mantenir la reunió a la subdelegació de Girona, va proposar el canvi de nom de l’Estació de Portbou a Estació internacional Portbou-Ángeles Santos Torroella. La ministra es va comprometre a estudiar la proposta en un futur immediat.

Paral·lelament, el candidat a l’alcaldia de Portbou, va demanar la transformació i actualització de l’estació de tren i la millora de la N-260, carretera de titularitat nacional que uneix Portbou amb França. “L’hi he traslladat a la ministra la necessitat de dues de les obres de transformació de la mobilitat de Portbou més importants com són la remodelació de l’estació i la millora de la carretera N-260. També li he fet arribar la proposta sobre el canvi de nom de l’Estació de Portbou a Estació Internacional Portbou – Ángeles Santos Torroella, compromís que vaig adquirir a l’acte de presentació de la meva candidatura el passat 1 d’octubre” ha explicat Gael Rodríguez.