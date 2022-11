L’actual portaveu d’ERC l’Escala i cap de l’oposició a l’Ajuntament, Etna Estrems, serà la cap de llista per a les properes eleccions municipals del 2023 després de ser escollida per unanimitat per la militància en una assemblea local.

Durant el seu discurs de presentació, Estrems s’ha centrat en continuar amb el projecte que van iniciar l’any 2019: “Vam recomençar amb un projecte que volia posar la llavor del canvi a l'Escala. Aquests quatre anys ens han fet crèixer com a equip i com a projecte i ara és el moment de seguir regant aquesta planta”. “Em sento amb energia i força per seguir liderant el projecte d'ERC al municipi, sobretot, perquè m'envolta un equip de gent divers, preparat i entregat totalment al projecte municipal”, ha afegit.

📣 Etna Estrems Fayos, 𝗿𝗲𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗮 candidata d'ERC a l'𝗮𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗶𝗮 de L'Escala

📌 Així ho ha decidit la militància del partit republicà al municipi mitjançant la celebració d'una assemblea interna

✊ Per ser la primera 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗲𝘀𝘀𝗮 de l'𝗘𝘀𝗰𝗮𝗹𝗮 pic.twitter.com/qyRmHroWL0 — ERC l’Escala🎗 (@ERClEscala) 9 de noviembre de 2022

La candidata també ha parlat dels reptes futurs que té l’Escala: “Les eleccions del maig de 2023 són l'oportunitat de posar la gent de l'Escala al centre, de recuperar els carrers de tots els barris per a la vida quotidiana dels escalencs i escalenques. L'Escala està en un punt àlgid; estem de moda pel turisme i això és bo, però no podem oblidar que els governs han de gestionar pels veïns i veïnes.” En aquest sentit, Estrems ha afirmat que “necessitem un poble amable, viu i dedicat a la seva gent i per això ens cal trobar l'equilibri entre turisme i vida. Aquest és el repte més important que tindrà l'Escala els propers anys”.

“Nosaltres ho tenim clar; l'Escala que és bona per a viure-hi serà sempre bona per visitar. El millor model de poble on passar l'hivern és, segur, el millor poble on venir de vacances”, ha continuat.

🎥[NOTÍCIA] ERC l'Escala escull Etna Estrems Fayos com a cap de llista per a les eleccions municipals del 2023

💻Tota la info 👉 https://t.co/L92yJ0GHtH

📲 Aquí teniu la notícia de @canal10emporda 👇 pic.twitter.com/SGIDhf2cdg — ERC l’Escala🎗 (@ERClEscala) 10 de noviembre de 2022

Finalment, Estrems també ha volgut agrair als companys i companyes que li han fet confiança per seguir encapçalant el projecte republicà a l’Escala: “Soc conscient que el repte és majúscul i l'entomo amb ganes i l'energia multiplicada. Al 2019 vaig dir que dedicaria els millors anys de la meva vida a servir als escalencs i escalenques i aquest segueix essent el meu compromís. Avui i tots i cadascun dels dies que he dedicat, dedico i dedicaré al nostre poble”.