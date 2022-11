Cadaqués insisteix en la regulació d’accés dels ciclistes a la carretera

Aquest estiu es va plantejar la regulació de l’accés dels ciclistes a la carretera de Cadaqués, a causa de l’elevat perill que suposen, però tot i la demanda de l’Ajuntament d’actuar-hi, encara no s’ha resolt. L’alcaldessa de Cadaqués Pia Serinyana explica que «tant des del ple com des de Junta de Govern vam aprovar una resolució, també amb l’Ajuntament del Port de la Selva, per demanar-ho», però denuncien no haver rebut encara resposta des del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, que és qui en té la competència.

«Encara no tenim cap resposta definitiva», denuncia, i que els moviments de càrrecs pel canvi de la composició del Govern de la Generalitat han dificultat que els tràmits s’agilitzin. «És una carretera molt transitada i perillosa, i a l’estiu la situació empitjora moltíssim a causa de les cues que es creen», explica fent referència a les hores del migdia de la majoria de dies d’agost. «No parlem de prohibir, sinó de regular», remarca Serinyana, «i només en moments de l’any i horaris concrets». Gran part de la problemàtica es genera amb el lloguer de bicicletes, algunes d’elles elèctriques, a ciclistes que no tenen un coneixement de les característiques de la carretera. Serinyana també denuncia que el problema també el generen grups grans de ciclistes que venen de França, que formen grups importants. L’avançament en aquests casos no és gens segur ni fàcil, però sovint quan s’hi troben transportistes, amb horaris molt ajustats d’entrega, opten per fer avançaments imprudents. «Un trajecte que dura vint minuts, pot arribar a durar mitja hora o quaranta minuts només pels ciclistes», calcula l’alcaldessa. El col·lectiu preocupat Els ciclistes empordanesos que de tant en tant fan la pujada de Roses a Cadaqués reconeixen que la problemàtica existeix. «Paguem justos per pecadors, perquè la gran majoria dels aficionats d’aquí sabem que en plena temporada turística o quan hi ha molt de trànsit és un perill circular-hi», afirma Josep Rodríguez. Ell i els seus companys «s’autoregulen», afegeix. Els conductors del transport públic amb autocar també han reconegut, més d’un cop, que s’han trobat en situacions molt complicades.