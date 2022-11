A les acaballes de la legislatura, i amb les eleccions municipals de maig de 2023 a l’horitzó, Montse Mindan (Junts per Roses), Joan Plana (ERC) i Fèlix Llorens (GdR), portaveus dels grups polítics del govern de Roses opinen sobre la feina feta pel govern en converses amb aquest setmanari.

Tots tres valoren una «bona feina» des de les respectives regidories, en un mandat en què s’ha dividit l’alcaldia entre Junts i ERC.

Mindan diu que la seva legislatura va estar marcada per la pandèmia de la Covid-19: «no es pot valorar perquè va ser completament diferent». I per tant no hi va haver accions per al compliment del pacte. Plana, d’altra banda, que ha trobat una situació menys inèdita, destaca del seu mandat que «els projectes conjunts del govern s’han complert bastant bé». L’alcalde destaca l’augment de l’eficiència policial, amb una tecnificació del cos, i uns pressupostos «més socials» que situa en un 60% més que el 2018, gràcies, en part, a fons europeus i d’altres administracions. Per últim, també la creació de la figura d’un tècnic de joventut. Llorens explica que s’ha fet «molta més feina de la que marcava el pacte, que eren uns mínims» i destaca, de les competències de GdR, la creació de l’Aula Gastronòmica i l’accés al Parc Natural per punta Falconera, per bé que Mindan, en aquest àmbit, considera que s’ha anat més tard del que es voldria i que «els resultats de la regulació d’accessos a les cales es veuran en la propera legislatura».

Manca de consens

El principal punt de desacord és l’espai de l’antiga depuradora de marisc. Montse Mindan explica que des del seu partit van donar suport al projecte licitat des del Ministeri, de crear-hi unes piscines salades, «un projecte bo a nivell turístic i mediambiental», segons Mindan. Plana, per la seva banda, considera que «anaven en contra d’un model de naturalització», mentre que Llorens explica que el projecte de GdR era la creació d’una zona d’oci nocturn en aquell espai, i que per tant en el projecte del Ministeri no hi veien un problema d’obres sinó d’usos.

Un altre punt que ha marcat el debat públic de Roses és el parc eòlic. Mindan explica que en el seu partit «no tots els militants i membres pensen el mateix», però que la seva opinió i la majoritària del partit és que no s’hauria de fer pels dubtes científics sobre l’impacte mediambiental. Plana remarca que cal tenir en compte també el càlcul de guanys i beneficis, sobre el qual expressen dubtes científics com Antonio Turiel. GdR hi està «inequívocament en contra» per l’impacte paisatgístic, en la pesca i mediambiental.

La principal novetat de cara a eleccions és que Mindan no s’hi presentarà. Sobre les friccions dins del partit després de les primàries en què Sílvia Ripoll, regidora d’Urbanisme, va guanyar davant Marc Danés, regidor d’Hisenda, Mindan diu que tot i les declaracions «poc afortunades» de Danés, considera que ell i tota la resta d’equip continua treballant en les àrees. Plana i Llorens respecten els processos interns del partit i l’alcalde diu que tot i que «mala maror» no és bona per a ningú, no ha afectat la dinàmica de govern.