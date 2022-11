Iaeden-Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions contra el projecte d'una granja de 2.000 porcs a la zona dels estanys de l'Albera. Els ecologistes sostenen que l'explotació, que se situaria a prop de l'estany Llampol, al terme de Sant Climent Sescebes, "amenaça" els aqüífers perquè hi ha risc de contaminació per nitrats i sosté que la granja es vol aixecar en una àrea de sòl forestal, on "no és possible construir cap nau ni infraestructura associada" a l'explotació. A més, Salvem l'Empordà recorda que no és el primer cop que es presenta un projecte similar a la zona; de fet, l'any 2018 s'hi va voler fer una altra granja, de dimensions similars, que va "decaure per les greus implicacions ambientals que hauria tingut" construir-la.

Segons informa l'entitat, la granja la promou l'empresa Agrícola Ramadera Pebejo SL. L'explotació tindria capacitat per a 2.000 porcs i es vol aixecar a la zona de l'estany Llampol, "una de les àrees més sensibles dels estanys de l'Albera". Els ecologistes han presentat al·legacions al projecte perquè, sobretot, afecta els aqüífers "tant pel que fa a la contaminació per purins de les aigües superficials i subterrànies, com també a l'extracció d'aigua per nodrir les necessitats de les instal·lacions". Aquest, però, no és l'únic motiu que porta la Iaeden-Salvem l'Empordà a rebutjar de totes totes que la granja es construeixi. Segons expliquen, a més d'incompatibilitats ambientals també n'hi ha d'urbanístiques. Subratllen que la granja es vol fer en una àrea on no s'hi pot aixecar cap nau ni infraestructura associada a l'explotació perquè "és sòl forestal, segons marquen les normes subsidiàries de Sant Climent Sescebes". "Només serien possibles usos que no impliquessin transformar la naturalesa forestal ni lesionessin la vegetació arbòria", especifiquen. "Qualsevol incompliment d'aquests condicionants suposaria una infracció urbanística i, per tant, susceptible de sanció", afegeix la Iaeden-Salvem l'Empordà. La plataforma ecologista també subratlla que la granja es vol aixecar dins una àrea qualificada com a connector ecològic, i molt propera als espais protegits de la Xarxa Natura 2000 de les basses de l'Albera i el riu Llobregat d'Empordà-riera de Torrelles, i a l'àrea d'influència de la zona humida protegida de l'estany Llampol. "La construcció d'una granja de porcí en aquesta àrea seria una autèntica amenaça a la flora i fauna única que habita els espais propers", diu Salvem l'Empordà. El 2018, rebutjat La Iaeden-Salvem l'Empordà recorda, a més, que aquest no és el primer cop que es proposa construir una granja de porcs a la zona. Se'n va projectar una altra el 2018, de dimensions similars a la d'ara, i que va decaure "per les greus implicacions ambientals que hagués tingut la seva construcció". I aquí, els ecologistes també insisteixen en què tots els riscos ambientals de l'explotació "ja són coneguts per la Generalitat" arran de la denúncia que aleshores van presentar davant del Parlament. "És per això que a l'octubre de 2019 el Parlament de Catalunya va resoldre instar el Govern a mantenir el màxim zel ambiental i territorial en la tramitació administrativa per atorgar o denegar les llicències i per elaborar les avaluacions ambientals corresponents", diu Salvem l'Empordà. I conclou: "Seguirem l'evolució administrativa d'aquest projecte de ben a prop".