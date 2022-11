L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha respost aquest matí les preguntes dels lectors en la trobada online promoguda pel diari digital de l'Empordà.

En un temps on la sequera és un motiu preocupant a tot el territori, un lector ha volgut interessar-se per l'estalvi d'aigua al municipi a Castelló d'Empúries. Segons aquest, pel servei de neteja s'utilitza "molta aigua". L'alcalde assegura que "mantenim un equilibri entre la neteja viària, per temes de salubritat, i l'estalvi d'aigua" i ha afegit que, per ser més eficaços amb menys aigua, "per a la neteja també es fa servir una hidronetejadora autònoma".

