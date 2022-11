El passat 28 d’octubre va finalitzar a Roses el darrer curs de pedra seca d’aquest 2022, organitzat per l’Àrea de Promoció Econòmica. En total, s’han dut a terme al llarg de l’any 6 cursos, 2 per a públic general, un a la primavera i l’altre a la tardor; dos cursos per a les brigades de l’Ajuntament; un per a persones propietàries i/o gestores de finques rústiques i un per a professionals de la construcció. S’han format un total de 48 persones. L’entitat contractada i que s’ha encarregat de la formació ha sigut l’Associació del Gremi dels Margers de Catalunya (AGMC).

La part pràctica s’ha desenvolupat a la carrerada de la Margina, un camí ramader de titularitat pública situat entre el Mas Pairet i la Torreta. Els alumnes, amb l’ajuda dels formadors, han restaurat un bon tram dels murs de pedra seca que delimiten la carrerada; també s’ha construït un petit banc de pedra seca sota una alzina perquè tothom que vulgui, pugui parar a descansar, llegir o contemplar el paisatge. En finalitzar els diferents cursos, s’ha lliurat una enquesta de valoració als participants, preguntant-los una sèrie d’ítems puntuables -i altres d’opinió-; com valoraven la formació teòrica i pràctica rebuda; si el curs havia complert les seves expectatives, entre altres. La nota mitjana, d’una escala de l’1 al 10, del conjunt dels cursos ha sigut un 9, reflectint la gran satisfacció dels alumnes que han participat, especialment contents amb la formació rebuda per part dels formadors. La realització d’aquests cursos ha sigut possible gràcies a la subvenció que va rebre l’àrea d’Urbanisme per executar un Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) englobat dins del PECT "Girona, Patrimoni Actiu", amb l’operació "TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses", amb finançament de fons europeus a través de la Generalitat de Catalunya i cofinançament de la Diputació de Girona. El curs està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona. La coordinació d’aquesta acció, a càrrec de l’AODL de desenvolupament sostenible del sector primari de Roses, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.