L'Ajuntament de Figueres vol dedicar una plaça a Dolores Juárez Morillas, coneguda popularment com a Carmela Juárez (Capileira, 26/11/1941 - Figueres, 4/11/2018). L'espai estarà situat entre el carrer Docator Pasteur i el carrer de Cresques Elies, al barri Juncària Parc Bosc.

Carmela Juárez fou una activista veïnal que entre els anys 2003 i 2016 fou presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Juncària Parc Bosc, i que des d'aquest càrrec va desenvolupar una tasca de millora de les condicions dels seus residents i que, a nivell ciutadà va participar en altres iniciatives solidàries com la recollida d'aliments per als més necessitats o amb el grup Iris entre altres.

Els seus familiars recorden que va ser la primera presidenta de l'associació de veïns, fet que els ompla d'orgull. "Estem molt contentes que es reconegui la feina que la Carmela va fer pel barri. Poder veure el seu esforç representat en una plaça de la ciutat en homenatge a la seva figura ens omple molt".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "aquest és un pas més per a donar visibilitat a dones referents de la nostra ciutat. Carmela Juárez fou una activista veïnal i amb aquest reconeixement volem destacar el paper que Carmela Juárez, com a dona, va fer en un món associatiu que en aquests temps encara estava protagonitzat per homes".